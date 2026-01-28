MasterChef Celebrity: Evangelina Anderson admitió que vio a Ian Lucas "sin ropa"

“Actores… nunca estuve con ninguno. Cantantes… nunca estuve con ninguno, no estuve con nadie conocido. Salvo con mi ex, que fue una experiencia paranormal, no estuve con gente famosa” enumeró "La Reini", que aclaró que “tachó a los streamers, aunque no tanto por Mernuel” y aclaró que “seguimos hablando, pero igual quiero practicar el celibato en 2026”.

Wanda y Sofía aprovecharon la cercanía con Ian Lucas y le preguntaron hace cuánto está soltero, a lo que el músico y youtuber contestó que está solo hace 6 meses. La conductora de Masterchef Celebrity le recordó declaraciones del inicio del programa, y quiso saber entonces cuál amiga de La Reini tuvo algo con Rusher, pero ninguno de los dos dieron nombres. Finalmente, Rusherking contó que “se está conociendo” con alguien.

Wanda Nara fue hacia las estaciones de Ian Lucas y Evangelina Anderson para seguir preguntando sobre su actualidad sentimental, intentando que los dos participantes dos confirmen su romance de una buena vez.

Pero Ian reafirmó que está soltero y le explicó a Wanda que estaba preocupado por su compañera “porque es su amiga y no quiere que le rompan el corazón”, a lo que Nara le respondió que ella sólo con su presencia “rompe corazones” y entre risas el youtuber le respondió “Nos tocó ser lindos”.

Al llegar a la mesada de Evangelina, la exesposa de Martín Demichelis confirmó que -alguna vez- le rompieron el corazón y aseguró que sigue “soltera y contenta”. La conductora de MasterChef Celebrity le aclaró a Eva que también está soltera -luego de su separación de Martín Migueles- a lo que Ian aprovechó para decirle que tiene varios amigos para presentarle.

La noche de confesiones siguió porque Ian dio a conocer que le cuesta confiar en el casamiento porque no cree mucho en la lealtad de las gente y que es su relación más larga, solo llegó a estar 2 años y medio. Por su parte, Evangelina le aclaró que ella estuvo 18 años casada y aseguró que “eso es un éxito”.

“Durar eso con un futbolista y en esta época es como loa 50 años de casados de nuestros abuelos” comparó Wanda y entonces, entre ocnfesión y confesión, la conductora quiso saber si Ian y Eva se conocen sin ropa, y recibiendo una respuesta afiemativa. “Él sube fotos sin ropa, así que sí”, contestó la blonda participante, tirando la pelota afuera.