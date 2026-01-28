Louwrdez Fernández: elevan a juicio oral la causa penal contra su ex novio

El acusado es Leandro García Gómez, ex pareja de la artista, quien llega a juicio tras la confirmación de su procesamiento. La resolución fue dictada por la Cámara del Crimen, que consideró acreditada la existencia de elementos suficientes para sostener la acusación por privación ilegal de la libertad y violencia de género.

La Justicia describió una situación de encierro e incomunicación.

De acuerdo al fallo, los magistrados entendieron que la denunciante se encontraba en una situación de alto riesgo y que los hechos relatados habrían ocurrido en el marco de una relación previa. En ese contexto, se detalló que la víctima habría sido retenida durante más de un día dentro de un departamento, permaneciendo incomunicada e imposibilitada de ser localizada.

La causa judicial analiza hechos denunciados por Lourdes Fernández, ex Bandana.

La investigación fue impulsada por la fiscal Silvana Russi, quien avanzó con el expediente aun cuando Fernández no instó de manera directa la acción penal. Desde el Ministerio Público Fiscal se argumentó que la gravedad de los hechos justificaba la continuidad del proceso.

La causa “Lowrdez”, quedó así en condiciones de ser debatida en juicio oral. En caso de una eventual condena, el acusado podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo, según lo previsto en el Código Penal.