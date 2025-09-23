La Voz Argentina: asi quedó el Team Luck Ra

Después de que interpretaran el tema "Hola perdida" junto a su coach, Lucas Barros, Federico Mestre, Emma Roach, Nathalie Aponte, Thomas Dantas y Nicolás Behringer pasaron a enfrentarse en dúos en el marco de la competencia oficial.

Embed

El cantante cordobés eligió a Federico, Nathalie y Nicolás como ganadores de sus respectivas batallas contra Lucas, Emma y Thomas -respectivamente-, que debieron volver a cantar solos, para ser calificados por el resto de los coaches, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda!

Finalmente, por el promedio de puntos de los jurados, los salvados fueron Thomas Dantas y Lucas Barros, y mientras que Emma Roach terminó eliminada, generando una curiosidad en el Team Luck Ra que se quedó sin participantes cordobeses.

Embed

Lucas había sufrido un duro traspié durante su batalla al olvidarse la letra, pero pudo tener revancha con su intervención solista, mientras que Emma protagonizó un dueto muy parejo con Nathalie interpretando "Beautiful" el tema de Christina Aguilera.

"Tengo un poquito de angustia, pero estoy bien. Creo que fue una cuestión de mínimos detalles" opinó la participante antes de volver a salir al escenario para interpretar "Mary Poppins y el deshollinador", el gran éxito Fabiana Cantilo.

Embed

"La pasé espectacularmente bien" dijo Emma tras quedar eliminada, entonces Luck Ra le aseguró que tiene mucho futuro y que espera verla obviamente en su querida provincia de Córdoba.

image

Así quedó el Team Luck Ra después del Tercer Round en "La Voz Argentina"