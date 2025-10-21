Espectáculos |

Carmen Barbieri dura contra Ayelén Paleo y su madre

La conductora habló sobre la liberación de la madre de la bailarina y fue contundente al referirse a su vínculo con ellas.

Luego de conocerse la liberación de Elizabeth Rodrigo, la mamá de Ayelén Paleo, la conductora y actriz Carmen Barbieri habló y fue contundente al recordar los conflictos del pasado -que generaron su separación de Santiago Bal-, al asegurar que no siente alegría ni rencor, aunque dejó frases filosas sobre su excolaboradora.

“Si ella es inocente, no tendría ni que haber estado presa. Nunca me alegré, la justicia sabrá” expresó Carmen, intentando no generar polémica. La exvedette también reflexionó -con el notero de "Intrusos" en América TV- sobre el sistema judicial argentino y las diferencias entre justicia terrenal y divina “La justicia divina tarda más, la terrenal es más rápida pero no es justa” señaló contundente.

CARMEN. okmp4

La conductora no evitó referirse a las tensiones que marcaron su relación con Ayelén Paleo, recordando las viejas disputas económicas que tuvieron y lanzó una frase amenazante “Que haga lo que quiera, ya se llevó mucha plata de mi casa. Si realmente tiene razón, que se siga llevando plata”.

ADEMÁS: L-Gante denunció a su exmánager, Maxi "el Brother"

Carmen Barbieri desafió a la bailarina a respaldar -con pruebas- las acusaciones que lanzó en su contra “Que busque pruebas donde me burlo de ella”, aclarando que no le sorprende nada de lo que pueda decir o hacerle.

La conductora también mencionó a Santiago Bal -a su expareja- con quien Ayelén Paleo habría mantenido una relación sentimental en el pasado, lo que generó un gran escándalo mediática “No me sorprende nada porque no la conozco. Si estuviera vivo Santiago, habría que preguntarle a él, él la conocía”.

Captura de pantalla 2025-10-21 a las 12.16.28p.m.

Para terminar, Carmen Barbieri aclaró que nunca tomó acciones legales contra AyelénPaleo a pesar de los cruces mediáticos que tuvo “Ya me injurió muchas veces y no le inicié ninguna acción legal”.

