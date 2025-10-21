L-Gante denunció a su exmánager, Maxi "el Brother"

L-Gante sigue siendo noticia y esta vez sorprendió a sus seguidores al borrar todas las fotos de su perfil de Instagram y anunciar su separación de su mánager Maxi “el Brother”, quien lo acompañó desde los inicios de su carrera.

Con un único posteo, Elián Valenzuela anunció “Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso” y agregó sobre su futuro "A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y como artista".

Finalmente, brindó calma a quienes tenían un contrato laboral previo al cambio de manager, y explicó que cumpliría con todos sus compromisos “También quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados. Pueden comunicarse por mensaje directo (DM) para cualquier coordinación. Gracias por el apoyo de siempre. Se viene una nueva etapa, y voy con todo”.

La denuncia a Maxi “El Brother” por un más millón de dólares

Por otra parte, ayer trascendió que el líder de la Cumbia 420 le inició una demanda su ex mánager, por supuestas malversaciones de dinero y uso comercial de su nombre.

“Pudimos acceder a una carta documento de L-Gante para con su exrepresentante. A mí lo que me dicen es que la suma que le reclama ronda entre el millón de dólares y el millón cuatrocientos mil” reveló el periodista Martín Candalaft en el programa "DDM" de América TV.

Mariana Fabbiani, la conductora del programa, aprovechó para recordar el curioso acuerdo de ganancias que tenian L-Gante y Maxi “El Brother” y expresó “De todo lo que él ganaba, Maxi percibía el 50%”.

LG

Gandalaft tuvo acceso a la denuncia, leyó uno de los párrafos donde el músico le pide formalmente la rendición de cuentas y revocación total del poder que le permitía a Maxi firmar en su nombre “En mi carácter de artista firmante del contrato de representación suscripto con usted el 1° de abril de 2024, por el cual me comprometí a ceder derechos y otorgar representación por el plazo de cinco años, proceda a rendir cuentas de su actividad como mánager, atento a que he tomado conocimiento de contratos y percepciones de dinero de los cuales no he sido informado”.

“Personas que estuvieron con él me dicen que L-Gante no tiene una casa propia, que cada vez que necesita comprar algo tiene que pedir que le carguen la billetera virtual porque no tiene dinero” aseguró el panelista de judiciales.