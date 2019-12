Carmen Barbieri: "Fue duro volver al teatro donde estuve con Santiago"

Este año Barbieri va sola a la Feliz porque Fede estará en otra obra y eso sin dudas que para ella no es un hecho más. "Fue muy duro volver al Atlas, fue raro porque hace pocos meses estaba entrando con Santiago y Federico. Pero así son las cosas", dijo Carmen en diálogo con CNN Radio después del debut.

La capocómica estará acompañada por Marcelo De Bellis, Sol Pérez y Alberto Martin, entre otros, y la actriz contó que este primer año sin Santiago será todo un desafío.

"Yo extraño a Santiago, pero al otro, no al del último tiempo. Por suerte él pudo cumplir su sueño. Tuvo una despedida triunfal, logró hacer lo que tanto quería, trabajar con su hijo y conmigo, y hasta se dio el gusto de filmar una película. Pero para mí es fuerte, no quiero ni ver el camarín que ocupaba Santiago, es una sensación tan extraña que trato de no mirar", contó Barbieri.

El día del debut por supuesto estuvo presente el nombre de Santiago Bal en el escenario y su ex mujer no pudo contener las lágrimas. Carmen, que no suele ser de pocas palabras, apenas pudo agradecer, ganada por la emoción. Desde la platea, muchas espectadoras le pusieron voz a lo que ella no pudo decir: "Santiago está acá", le gritaron.

Carmen contó que vivió toda la previa de ensayo y preparación de la obra, mientras Santiago luchaba por su vida en la cama del Hospital. Pero ese tiempo también le sirvió para terminar de curar las heridas que quedaron después de que su ex marido la abandonara.

"Santigo me pidió perdón, me dijo: "Yo me mandé muchas, pero la más grande fue haberte abandonado. Por eso te digo gracias por nunca haberme abandonado". Pero fue él quien me dejó, no yo... Pero le hizo bien poder hablar y decir lo que sentía. Yo me quedaba al lado de su cama leyendo el libreto de la obra, él se dormía y cuando se despertaba yo seguía a su lado", contó.

"Cuando muere Santiago, al otro día fui a ensayar, y a los pocos días debutamos. Nuestra vida siempre fue así, él sentía el trabajo tanto como yo y por eso siempre hicimos todo lo que teníamos que hacer por nuestro trabajo", contó Barbieri.

Lo particular para Carmen es que este año, a pocas cuadras del teatro en el que estará Barbieri, en el Lido, Federico Bal estrenó Mentiras inteligentes, una obra que ya había pasado por Buenos Aires, pero que llegó a Mar del Plata con elenco renovado. Fede comparte escenario con Arnaldo André, Nora Cárpena y Mica Vázquez. El debut también fue todo un desafío para el hijo de Carmen quien por primera vez se corrió de la revista y de la protección de su madre para hacer una obra en la que recibió los primeros elogios. Carmen y Fede salieron a escena con el recuerdo de Santiago a flor de piel.

ADEMÁS:

Esmeralda Mitre catalogó de "papelonero" a Maradona y se armó

La Justicia no investigará a Luli Salazar por sus tuits políticos durante la campaña