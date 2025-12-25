"Stranger Things": el final de un éxito y todas las especulaciones

El estreno de la Temporada 5 de la serie creada por Matt Duffer y Ross Duffer logró 59.6 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días de exhibición, convirtiéndose en el mejor debut en inglés de la historia de Netflix, y acumulando más de 1.2 mil millones de visualizaciones totales a lo largo de sus cinco temporadas, consolidándose como la ficción más vista de esta plataforma de streaming.

La primera tanda de cuatro episodios fue estrenada el 26 de noviembre, y sólo sirvió para multiplicar las dudas y encender el debate entre los fans de lo que se vendría.

Hoy a las 22, con el estreno del Volumen 2 y el episodio final -de más de dos horas- previsto para la noche del 31, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías sobre quiénes serán los sobrevivientes, qué es realmente el Upside Down y si Vecna es realmente, el villano final.

image Vecna, el villano de "Stranger Things" en acción

Entre las especulaciones más comentadas aparece la posible muerte de Steve Harrington, uno de los personajes más queridos de la serie. En un diálogo con Dustin durante el trailer del Volumen 2, la frase “si vos caés, yo caigo”, fue interpretado como una advertencia velada de los hermanos Duffer. Por otra parte, los creadores en el programa "The Tonight Show" con el conductor Jimmy Fallon dejaron caer el muñeco de Steve en una de las representaciones de como serían los siguientes capítulos.

image Steve Harrington a lo largo de las 5 temporadas de "Stranger Things"

Una de las especulaciones de los fans es que Joathan Byers podría sacrificarse en el final, ya que durante la primera parte de la última temporada se mostró culpable por no estar “presente” para su mamá y su hermano cuando Will fue elegido como una de las víctimas de Vecna.

image Joathan Byers

Pero, otra hipótesis coloca a Will Byers como la clave del desenlace, ya que la serie comenzó con su desaparición en 1983 y muchos creen que podría cerrar el ciclo con un sacrificio final para romper definitivamente el vínculo con Vecna y el Upside Down.

En ese entramado también reaparece Max Mayfield, que estaba en coma y su conciencia estaría oculta en otro plano, lista para convertirse en un factor clave, ya sea desde la venganza o desde la salvación, en la guerra final.

image Max Mayfield

Finalmente, una de las teorías más ambiciosas sugiere que Vecna no sería el verdadero enemigo y para eso se basan en el canon ampliado y en referencias al juego "Calabozos y Dragones", que sirvió como base para la mitología y la terminología de la serie. De hecho, muchos creen que el Mind Flayer, o incluso una criatura aún más antigua como la Thessalhydra, podrían emerger como la verdadera amenaza definitiva.

image Mind Flayer

Todas las pistas visuales, las frases enigmáticas del tráiler y el misterioso “muro de carne” del Upside Down refuerzan la idea de que lo que se creía saber sobre ese mundo es totalmente falso. Con promesas de muertes impactantes y un final que este a la altura del espíritu de la serie, sólo queda una certeza, y es que el pueblo de Hawkins no será el mismo después de la última batalla.

La quinta y última temporada de "Stranger Things" se desarrolla en el otoño de 1987 y concluirá con el fin de año, el 31 de diciembre, con un episodio final de aproximadamente de 2 horas y 8 minutos de duración. Este capítulo también tendrá un estreno limitado en salas de cine de EE. UU. y Canadá, simultáneamente con su estreno en Netflix.