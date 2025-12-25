Familiares de Christian Petersen agradecieron la mejoría del chef

image

Este comunicado fue compartido a través de una historia de Instagram de Peterson y despejó la incertidumbre que existía sobre la salud del chef en una fecha sensible para la sociedad. Con este mensaje la familia confirmó que el chef presenta una evolución favorable, aunque continúa bajo seguimiento médico estricto.

“En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris”, expresaron y destacaron el profesionalismo del personal médico de los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que atendieron un cuadro que, “en un principio, parecía más sencillo”.

En el texto, los familiares explicaron con mayor precisión el motivo de la internación del reconocido chef “Chris presentó un importante estrés físico producto del excesivo esfuerzo realizado para intentar hacer cumbre en el volcán Lanín, lo que disparó un cuadro cardiológico preventivo sobre el cual se centró la atención médica”.

También aclararon que, esta situación derivó en una descompensación multiorgánica que fue evolucionando día tras día, motivo por el cual continúa internado. El texto cierra con un agradecimiento a "tantas señales de afecto y energía positiva recibidas, que pulsan lo más valioso que Chris y la familia necesita, el respeto y la tan amorosa valoración de la vida".

El posteo del hermano de Christian

Roberto Petersen, el hermano del chef, también compartió una historia en su cuenta personal de Instagram para agradecer la preocupación por la salud de su hermano Christian. “Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia” expresó en el comienzo de la publicación.

Por otra parte, destacó la atención médica que su hermano recibió desde el primer momento “Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de Los Andes Dr. Ramón Carrillo y por la fuerza que lo caracteriza. Felices fiestas”.