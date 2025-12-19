Chano Moreno Charpentier sorprendió al revelar hace cuántos años que está de novio

"Estoy en pareja, sí y muy feliz. La verdad que estoy hace como tres o cuatro años”, sorprendió Chano, invitado a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, en las noches de El 13. "No sé, no creo que nos casemos, no somos muy de ese estilo", respondió el cantante, ante la pregunta del conductor si hay alguna posibilidad de que se transforme en un hombre casado.

“Estoy enamorado, pero no me ha pasado más eso de ese amor adolescente", se sinceró, Champertier. "A veces, la gente me reta por hablar así, pero eso de las mariposas creo que es parte de la adolescencia, de otras cosas, de otros momentos", diferenció, el artista musical.

"Yo ahora fui construyendo un amor con Tami, que es una persona que me hace muy feliz. Que salvó mi vida. En una situación que no vale la pena contar, pero salvó mi vida", compartió Chano, sobre la mujer que lo acompaña de un tiempo a esta parte y que convirtió en alguien muy importante para él.

EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE

“Yo siento que Dios me la puso ahí, y que es ella. Desde el principio lo sentí, me enamoré perdidamente y supe que es la mujer de mi vida. Empecé a conocerla, a quererla y a darme cuenta...”, se sinceró Chano, sobre el rol fundamental que ocupa Tamara en su existencia actual.

Chano con novia, nota Chano con Tamara, su novia, en las playas de La Brava, en Punta del este, Uruguay.

En el tramo final de la entrevista, el ex líder de Tan Biónica hizo un resumen, a modo de cierro, sobre el significado de su presente sentimental con una frase cargada de significado. Porque la hermosa rubia representa para Champertier una presencia fundamental, una compañera que ha transformado su vida y le ha devuelto la felicidad.

Chano novia, nota 2