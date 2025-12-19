Murió Diego Lerner, el hombre responsable de expandir a Disney por toda Latinoamérica

lerner

Lerner fue una pieza clave para que Disney sea lo que es hoy en Latinoamérica y en otras regiones. Desde la década del 90, él fue el responsable de abrir las primeras oficinas de la empresa estadounidense en nuestra región y también consolidó el negocio de la TV paga con Disney Channel.

Durante estos 35 años creó estrategias de contenido local e integró a la tecnología como herramienta para contar historias.

El CEO de The Walt Disney Company, Bob Iger expresó sus condolencias y dolor por la partida del Lerner: "Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Diego, así como a sus amigos y a todos los que se ven afectados por esta pérdida. Sé que hablo en nombre de todos en Disney al reconocer cuánto se lo va a extrañar, y estoy muy agradecido por nuestros casi 35 años de colaboración y amistad".

Lerner también fue clave en la fusión de ESPN con Fox Sports, consolidando la posición de Disney en el mercado deportivo de América Latina. Además, tuvo su etapa como presidente de The Walt Disney Company EMEA (Europe, Middle East & Africa).