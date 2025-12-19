Escándalo en APTRA por la expulsión de Evelyn Von Brocke y Pilar Smith

La noticia la dio a conocer -en vivo- Ángel de Brito, en el programa "LAM" de América TV, luego de que finalizara la reunión de los asociados, en la que los ánimos estuvieron muy caldeados -con gritos y algunos insultos-, según informaron los cronistas que aguardaban en la puerta de la sede de la asociación.

“29 votaron para expulsarla y 12 para que siga. Me cuentan que uno de los que votó a favor de Evelyn fue Damián Rojo. Ahora Evelyn puede apelar” informó el periodista ni bien recibió la información en tu teléfono.

EVELIN

La decisión fue tomada después de escuchar los alegatos de Marcelo Polino y Evelyn Von Brocke, y la sanción fue porque la periodista sancionada exigió que algunos miembros -entre ellos el mencionado- dieran de baja la obra social que le otorga APTRA y para eso hizo público el supuesto patrimonio de Polino.

Minutos después, Ángel de Brito fue el encargado de comunicarle a Pilar Smith, que también había sido sancionada mientras estaba comunicada en vivo “Te queria comunicar que fuiste expulsada de APTRA por la votación de tus compañeros”.

PILAR SMITH

El momento agarró por sorpresa a la periodista, que reaccionó enfurecida “¿Expulsada por opinar? Es un chiste, no puede ser. Ya mismo la voy a llamar a mi abogada para que tome cartas en el asunto ¿Vivimos en democracia o no? Por opinar me expulsaron, es una vergüenza, esos periodistas que me votaron no tienen vergüenza. Libertad de expresión“.

La expulsión de Pilar Smith se habría dado por la fuerte crítica que hizo la periodista a la transmisión y organización de los Martín Fierro Latino.

Evelyn Von Brocke se mostró Impactada por la decisión de sus compañeros de APTRA, en la nota que le dio a "LAM" en la puerta de la institución de la que acababa de ser expulsada “Nunca me pasó esto ni en tu programa Ángel, digo en tu programa porque hemos puesto cosas fuertísimas y jamás me censuraste absolutamente nada. Hoy he sido censurada y no me siento a derecho de lo que en lo que ha sido”.

Embed

“Este es el comienzo de muchas cosas, porque mañana empieza obviamente a apelar mi abogada, Adriana Martínez. Yo quiero Justicia. Un chat privado es un chat privado y si yo te escribo algo privado y vos me escribís a mí algo privado es privado. Recién Santi (por Santiago Riva Roy, periodista de "LAM") vio como me empujaron para salir” relató la periodista.

Según se informó, ambas periodistas expulsadas de la entidad tendrán un plazo de 15 días para apelar a APTRA sobre lo ocurrido y conocer el futuro de su lugar en la asociación.