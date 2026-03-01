David Rotemberg, el humor que llegó desde el rock.

El humorista, guionista, periodista y músico trabaja desde hace 25 años en medios audiovisuales y gráficos haciendo reír con algo muy difícil: la actualidad.
A los 18 años, desde un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe, llegó a Buenos Aires con los sueños de ser una estrella de rock. Durante casi una década estuvo a cargo de los teclados de la banda de rock Alakran, pero la vida tenía otros planes para David Rotemberg.
A los 29 años empezó a incursionar en el humor de actualidad y cambió los teclados por las carcajadas. Fue columnista y guionista en varios programas en Canal 13, América TV y Telefe. Desde 1995 participó ininterrumpidamente como guionista, humorista y columnista en diversos ciclos de Radio Mitre, La 950, Radio La Red y Radio Rivadavia. Entre 2004 y 2008 fue editor responsable de la página de humor "Lo Cool del Mundo" en Revista Gente, y publicó sus columnas de humor en Diario Crítica.
Actualmente esta presentando "Llegamos Tarde!" -martes a las 20 en el Teatro Politeama (Paraná 353,CABA)- su quinto espectáculo en sociedad con el humorista e imitador Ariel Tarico, con quien trabaja conjuntamente desde hace diez años.
La dupla creativa produjo anteriormente los exitosos "¿Y ahora?" (2015/16), "Tarico on the Rotemberg: Tomátelo con Joda" (2017/18), "Vote Tarico on the Rotemberg" (2023) y "Sean de Termos y Mabeles" (2024/25).
David Rotemberg cuenta como surge la idea de "Llegamos tarde!", el nuevo espectáculo que encabeza junto con Ariel Tarico, un juego temporal donde los dos humoristas se encuentran en el futuro, en una Argentina distópica. Un show con personajes, imitaciones, canciones y monólogos.
Los recuerdos de su infancia en Moisés Ville, un pueblo fundado en 1889, ubicado a 320 km de Rosario y a 177 de la ciudad de Santa Fe. Olores, actividades, amigos y comidas que marcaron sus primeros años de David Rotemberg.
Los nuevos tiempos y la vida de los perros fue un tema que llega a la charla con David Rotemberg y donde el humor vuelve a decir presente y la cita a los Therians resulta -casi- obligada. Las cosas que lo divierten y las que lo indignan. Los chistes y los fiscales de la nueva moral.
Cómo selecciona David Rotemberg los diferentes tipos de humor que realiza para los lugares en donde trabaja, ya sean redes sociales, radio, televisión, streaming o teatro y los reparos que tiene al ser un público tan diferente. Cuáles son los temas con los que no bromea.
David Rotemberg reflexiona sobre el humor y su poder sanador -o paliativo- que permite sobrellevar los momentos difíciles que se pueden afrontar en la vida. La historia de un seguidor -en redes- no vidente y el particular estilo que encontró para encarar su situación personal.
La pregunta de si le interesaría llegar a los 100 años -como Dick Van Dyke, Mel Brooks y hasta nuestra Mirtha Legrand, con 99-, lleva a David Rotemberg a jugar -con mucho humor e ironía- sobre las enfermedades, los remedios y las operaciones que tuvo en los últimos años.
Un tema recurrente para los humoristas suele ser la muerte. David Rotemberg no elude la respuesta y fantasea con varios de sus posibles epitafios. La posibilidad se saber la fecha exacta de su deceso y una fantasía que puede ser muy recurrente para los argentinos.
¿Cuáles son las cosas que divierten a David Rotemberg?, un humorista que se ríe -y hace reír- de la realidad y las costumbres de la gente. Nombres de gente y ficciones que lo conmueven y emocionan.
Con un estilo que se transformó en una marca registrada en el humor, David Rotemberg juega con la ironía y la realidad con la facilidad con la que Messi elude rivales en una cancha.
Ya sea en radio, en teatro o en televisión, en su manera de expresarse hay una cadencia, un ritmo casi musical, que siempre termina provocando una carcajada
David Rotemberg, el humor que llegó desde el rock.