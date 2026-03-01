David Rotemberg, el humor que llegó desde el rock.

A los 29 años empezó a incursionar en el humor de actualidad y cambió los teclados por las carcajadas. Fue columnista y guionista en varios programas en Canal 13, América TV y Telefe. Desde 1995 participó ininterrumpidamente como guionista, humorista y columnista en diversos ciclos de Radio Mitre, La 950, Radio La Red y Radio Rivadavia. Entre 2004 y 2008 fue editor responsable de la página de humor "Lo Cool del Mundo" en Revista Gente, y publicó sus columnas de humor en Diario Crítica.

Actualmente esta presentando "Llegamos Tarde!" -martes a las 20 en el Teatro Politeama (Paraná 353,CABA)- su quinto espectáculo en sociedad con el humorista e imitador Ariel Tarico, con quien trabaja conjuntamente desde hace diez años.

La dupla creativa produjo anteriormente los exitosos "¿Y ahora?" (2015/16), "Tarico on the Rotemberg: Tomátelo con Joda" (2017/18), "Vote Tarico on the Rotemberg" (2023) y "Sean de Termos y Mabeles" (2024/25).

Llegamos tarde

David Rotemberg cuenta como surge la idea de "Llegamos tarde!", el nuevo espectáculo que encabeza junto con Ariel Tarico, un juego temporal donde los dos humoristas se encuentran en el futuro, en una Argentina distópica. Un show con personajes, imitaciones, canciones y monólogos.

01 - DR - Llegamos tarde

image

"Moise"

Los recuerdos de su infancia en Moisés Ville, un pueblo fundado en 1889, ubicado a 320 km de Rosario y a 177 de la ciudad de Santa Fe. Olores, actividades, amigos y comidas que marcaron sus primeros años de David Rotemberg.

02 - DR - Moise

Una de las funciones mas emocionantes del ano- Teatro Kadima de Moises Ville, con @davidrotember Resumen de un finde muy especial: #TaricoOnTheRotemberg por primera vez en el Teatro Kadima, de MI pueblo, Moisés Ville. ¡Estuvo a pleno! Gracias a todos los que hicieron posible esta locura, a los que con tanto amor mantienen el teatro así de hermoso como está, a los que vinieron a la función, tanto del pueblo como de localidades vecinas, como Humberto, Virginia, Sunchales, etc. Gracias por las risas y los aplausos, por habernos recibido como lo hicieron y por permitirme -entre otros sueños- llevar a mi amigo @taricoariel a conocer un poco de mi historia, para que mi pueblo lo disfrute en su inmensidad artística ... y para que él disfrute de los knhises moisevillenses, que nunca son suficientes. Este finde fue otra muestra de que "El Humor sana y salva".

Vida de perros

Los nuevos tiempos y la vida de los perros fue un tema que llega a la charla con David Rotemberg y donde el humor vuelve a decir presente y la cita a los Therians resulta -casi- obligada. Las cosas que lo divierten y las que lo indignan. Los chistes y los fiscales de la nueva moral.

03 - DR - Vida de perros

Los humores

Cómo selecciona David Rotemberg los diferentes tipos de humor que realiza para los lugares en donde trabaja, ya sean redes sociales, radio, televisión, streaming o teatro y los reparos que tiene al ser un público tan diferente. Cuáles son los temas con los que no bromea.

04 - DR - Los humores

Embed "Piloto43" - Seguimos a Franco Colapinto y a la Fórmula 1 con Juan Cruz Álvarez (ex piloto de F2 y otras categorías en Europa), Fernando Svaluto (ex jefe de redacción de Corsa) y David Rotemberg. Viernes a las 20:00 (Argentina)

El humor que sana y salva

David Rotemberg reflexiona sobre el humor y su poder sanador -o paliativo- que permite sobrellevar los momentos difíciles que se pueden afrontar en la vida. La historia de un seguidor -en redes- no vidente y el particular estilo que encontró para encarar su situación personal.

05 - DR - El humor sana y salva

image En uno de sus primeros trabajos en conjunto, David Rotemberg y Ariel Tarico junto a Magdalena Ruiz Guiñazú

100 años

La pregunta de si le interesaría llegar a los 100 años -como Dick Van Dyke, Mel Brooks y hasta nuestra Mirtha Legrand, con 99-, lleva a David Rotemberg a jugar -con mucho humor e ironía- sobre las enfermedades, los remedios y las operaciones que tuvo en los últimos años.

06 - DR - 100 anos

Embed Año 1991, presentación de 2º disco de Alakran en teatro Alfil de Av. Corrientes. -grabado con cámara VHS-. La primera parte es un duelo de teclados y guitarra con el gran Walter Curri.

Aquí yace...

Un tema recurrente para los humoristas suele ser la muerte. David Rotemberg no elude la respuesta y fantasea con varios de sus posibles epitafios. La posibilidad se saber la fecha exacta de su deceso y una fantasía que puede ser muy recurrente para los argentinos.

07 - DR - Aqui yace

image David Rotemberg y Ariel Tarico junto a Juan José Campanella, productor de la obra y a quien hacen debutar como actor.

Haceme reír

¿Cuáles son las cosas que divierten a David Rotemberg?, un humorista que se ríe -y hace reír- de la realidad y las costumbres de la gente. Nombres de gente y ficciones que lo conmueven y emocionan.

10 - DR - Haceme reir

image (1) David Rotemberg y Ariel Tarico trabajando juntos en radio

Con un estilo que se transformó en una marca registrada en el humor, David Rotemberg juega con la ironía y la realidad con la facilidad con la que Messi elude rivales en una cancha.

Ya sea en radio, en teatro o en televisión, en su manera de expresarse hay una cadencia, un ritmo casi musical, que siempre termina provocando una carcajada

David Rotemberg, el humor que llegó desde el rock.

