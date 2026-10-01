Charlie habló del regreso como que “ya era hora” y explicó “siempre escuché que los momentos que de verdad importan llegan cuando tienen que llegar. La gente de AMC decidió que ese momento es ahora. No es secreto que pasó un buen rato, y estoy entusiasmado de volver a la tele de una forma que significa algo, en un programa igual de bueno. El equipo se rearmó: digamos que es hora de darles a la gente lo que quiere.”

Los antecedente más reciente del actor en la pantalla fueron el documental de Netflix "aka Charlie Sheen" y las memorias "The Book of Sheen", de 2025, con los que el actor marcó distancia de los años de demandas, excesos y ausencias.