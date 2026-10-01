Encargaron seis episodios de una sitcom familiar para 2027 en donde Charlie interpreta a un padre que no termina de crecer; Martin, al abuelo que sí crió a las nietas. Se graba con público en el estudio de Friends.
Martin y Charlie Sheen protagonizarán una nueva serie para televisión llamada “Happy Jack”, se tratará de una sitcom de media hora en la que interpretan -otra vez- a padre e hijo. La primera temporada tendrá seis episodios, se rodará en Los Ángeles a comienzos de 2027 y será con público en vivo en los estudios Warner Bros. de Burbank, el mismo set donde se filmó la exitosa "Friends", entre 1994 y 2004.
El personaje de Charlie será Jack Chambers, un eterno adolescente desordenado con dos hijas grandes: Kate lleva la empresa del padre y lo mantiene a raya y Sam que se parece a él. El problema surge cuando ella vuelve a casa para presentar a su novio, Paul, un ex banquero de inversión reconvertido en gurú de la van life, y Jack descubre que el tipo tiene su misma edad, por eso, ahora tendrá que elegir entre seguir mirándose el ombligo o usar la última chance de estar de verdad en la vida de sus hijas. Martin interpreta al abuelo, al que la serie le reconoce el mérito de cómo salieron las nietas.
Detrás de cámara hay gente que ya conoce de cerca a Charlie Sheen, los responsables de escribir y producir son Jim Patterson y Matt Ross que trabajaron juntos en la exitosa "Two and a Half Men".
Charlie y Martin Sheen ya habían sido padre e hijo en los filmes "Wall Street" y en "Punto de impacto"y también coincidieron en el set de "Cadence" (dirigida por Martin), "Asalta como puedas" (Free Money) y el cameo de "¡Loca academia de pilotos! Parte 2" (Hot Shots! Part Deux).
Charlie habló del regreso como que “ya era hora” y explicó “siempre escuché que los momentos que de verdad importan llegan cuando tienen que llegar. La gente de AMC decidió que ese momento es ahora. No es secreto que pasó un buen rato, y estoy entusiasmado de volver a la tele de una forma que significa algo, en un programa igual de bueno. El equipo se rearmó: digamos que es hora de darles a la gente lo que quiere.”
Los antecedente más reciente del actor en la pantalla fueron el documental de Netflix "aka Charlie Sheen" y las memorias "The Book of Sheen", de 2025, con los que el actor marcó distancia de los años de demandas, excesos y ausencias.
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