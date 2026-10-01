Falleció el actor y doblajista italiano que fue la voz del querido personaje durante 45 años, falleció a los 100 años, en su casa de la localidad italiana de Messina.
Peppino Mazzullo falleció ayer -miércoles 30 de septiembre-, a los 100 años, en su casa de Santo Stefano di Briga, el barrio de Messina (Italia) donde había nacido el 6 de junio de 1926. Fuentes cercanas dijeron que murió en paz, por causas naturales.
Entre 1961 y 2006 fue la voz de el Topo Gigio, el ratón de espuma de goma creado por Maria Perego y Federico Caldura. Inventó o fijó el latiguillo que lo acompañó el resto de la vida “Ma cosa mi dici mai?” que en Argentina y gran parte de América latina se tradujo como “¡Pero qué me dices, ma’!”.
Giuseppe “Peppino” Mazzullo era uno de los cinco hijos de Doménico, vigilante urbano, y de Antonina Busá. De joven trabajó como tornero en un astillero de Messina. Entre 1947 y 1950 estudió en la Academia de Arte Cinematográfico y después -con una beca- en la de Arte Dramático de Milán. Antes de esto, ya actuaba en el Teatro Auditorium San Gaetano, bajo Placido Andriolo, que era quien le escribía monólogos. En la RAI empezó en 1952 haciendo prosa, revista y diferentes voces de personajes.
Topo Gigio había debutado en televisión en 1959 y su primera voz fue la del cantante Domenico Modugno. En 1961 el papel pasó a Mazzullo y nunca más lo abandonó. Él contaba que, a los dos años, había visto un duende al pie de su cama y la madre le dijo que le traería suerte. Cuando los creadores Perego y Caldura le pusieron el muñeco en la mano, reconoció esa figura. El actor Gino Bramieri -que estaba al lado-, le pidió que no olvidara esa voz, y él no la olvidó.
El ratón cruzó el Atlántico y debutó en "The Ed Sullivan Show" el 9 de diciembre de 1962 y después regresó como invitado en distintas emisiones hasta el cierre del programa, en 1971. Mazzullo recordaba esa etapa como una de las más fuertes de su carrera, y en particular el cruce con Ginger Rogers. En Italia compartió pantalla y canciones con Claudio Villa, Pippo Baudo, Corrado y Raffaella Carrá. con quien cantó -en los setenta- "Strapazzami di coccole", el tema de Gianni Boncompagni y Franco Bracardi.
Giuseppe “Peppino” Mazzullo se retiró del personaje en 2006. En 2004 ya había vuelto a Santo Stefano di Briga con su mujer, Annamaria, y fundó el Piccolissimo Teatro di Messina, donde dirigió una escuela de teatro cómico y dramático. En 2008 recibió el Leggio d’Oro, el premio italiano al trabajo de voz, en la categoría de animación. La voz oficial de Topo Gigio pasó después a Leo Valli, desde 2010.
El 6 de junio el pueblo le armó el cumpleaños número 100 en la plaza: torta con la cifra, proyección en la iglesia y una última vez de Mazzullo prestándole la voz al ratón, con Valli y el compositor Franco Fasano entre el público.
En América latina la despedida tiene un eco reciente porque Gabriel Garzón, la voz mexicana y latina de Topo Gigio durante años, murió en enero, a los 57 años.
comentar