El ratón cruzó el Atlántico y debutó en "The Ed Sullivan Show" el 9 de diciembre de 1962 y después regresó como invitado en distintas emisiones hasta el cierre del programa, en 1971. Mazzullo recordaba esa etapa como una de las más fuertes de su carrera, y en particular el cruce con Ginger Rogers. En Italia compartió pantalla y canciones con Claudio Villa, Pippo Baudo, Corrado y Raffaella Carrá. con quien cantó -en los setenta- "Strapazzami di coccole", el tema de Gianni Boncompagni y Franco Bracardi.

Giuseppe “Peppino” Mazzullo se retiró del personaje en 2006. En 2004 ya había vuelto a Santo Stefano di Briga con su mujer, Annamaria, y fundó el Piccolissimo Teatro di Messina, donde dirigió una escuela de teatro cómico y dramático. En 2008 recibió el Leggio d’Oro, el premio italiano al trabajo de voz, en la categoría de animación. La voz oficial de Topo Gigio pasó después a Leo Valli, desde 2010.

El 6 de junio el pueblo le armó el cumpleaños número 100 en la plaza: torta con la cifra, proyección en la iglesia y una última vez de Mazzullo prestándole la voz al ratón, con Valli y el compositor Franco Fasano entre el público.

En América latina la despedida tiene un eco reciente porque Gabriel Garzón, la voz mexicana y latina de Topo Gigio durante años, murió en enero, a los 57 años.