El enojo de Benjamín Vicuña con la China Suarez, por sus hijos: "No van al colegio"

¿MAURO ICARDI CONDICIONA A LA CHINA?

"A mí me dijeron que Vicuña está muy preocupado por la situación. Los chicos están todo el día encerrados en la casa. No es una vida... Aunque vos me digas jardín de cuatro, de cinco. El colegio está porque da un orden levantarte, ir, que te enseñen a hacer algo, jugar con chicos, socializar. No es estar todo el día en un inflable o comprando cosas en el shopping”, expresó, Yanina, al aire, revelando la molestia que sentiría Benjamín, con la mamá de dos de sus hijos.

La China con sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio.

“No sé, pobres, me da lástima. Y todo eso, para mí, lo hace Icardi porque la China no era así. Los chicos iban al colegio, la China laburaba, tenía marcas, iba a las películas, grababa temas. Y Wanda desapareció del eje y dejó de trabajar cuando apareció Icardi”, cerró, Latorre.