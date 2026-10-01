El enojo de Benjamín Vicuña con la China Suarez, por sus hijos: "No van al colegio"

El actor está molesto con la mamá de sus dos peques porque hace cinco meses que no están yendo al colegio. "Se la pasan encerrados".
Benjamín Vicuña tiene dos hijos en común con la China Suárez. Una nena de ocho y una varoncito, de 6. Y desde que regresaron al país con su madre, los chicos no fueron escolarizados. Y ahí radica la preocupación del actor que considera que los peques no tendrían que pasar todo su tiempo adentro de una casa o paseando.
“Está preocupadísimo porque, mientras ellos esperan club, los chicos no están escolarizados”, comenzó a contar Yanina Latorre, al aire de su programa en El observador. "No habla bien de una madre que los pibes -Magnolia y Amancio- no vayan al colegio esperando el club del novio”.
“Los pibes de la China, desde mayo que vinieron acá (se instalaron en el país y aún no se volvieron a ir porque se terminó el contrato del deportista con el club turco, Galatasaray), no fueron nunca más al colegio”, marcó la conductora, con atino, sobre qué pasó con Magnolia y con Amancio, en los últimos casi cinco meses.
Luego, Latorre hizo una "salvedad", que tiene que ver con la hija que María Eugenia tuvo con Nicolás Cabré, llamada Rufina. "Es adolescente y no sé si está yendo al colegio, pero está mal”, remarcó, la comunicadora.
"A mí me dijeron que Vicuña está muy preocupado por la situación. Los chicos están todo el día encerrados en la casa. No es una vida... Aunque vos me digas jardín de cuatro, de cinco. El colegio está porque da un orden levantarte, ir, que te enseñen a hacer algo, jugar con chicos, socializar. No es estar todo el día en un inflable o comprando cosas en el shopping”, expresó, Yanina, al aire, revelando la molestia que sentiría Benjamín, con la mamá de dos de sus hijos.
“No sé, pobres, me da lástima. Y todo eso, para mí, lo hace Icardi porque la China no era así. Los chicos iban al colegio, la China laburaba, tenía marcas, iba a las películas, grababa temas. Y Wanda desapareció del eje y dejó de trabajar cuando apareció Icardi”, cerró, Latorre.
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