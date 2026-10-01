Tini y Cia se conocieron durante la etapa de Violetta. Cuando la artista comenzó a desarrollar su carrera como solista, decidió incorporarlo a su grupo de trabajo. De acuerdo con el relato realizado en LAM, con el paso de los años ambos construyeron una relación cercana y “Pancho era uno más de la familia Stoessel”.

La situación habría adquirido mayor tensión cuando Emilia comenzó su gira “MP3 Tour”, en la que comparte una canción con Tini. Durante uno de los recitales, Stoessel se habría encontrado inesperadamente con Pancho Cia sobre el escenario.

Según explicaron en el programa, el episodio habría sido especialmente significativo para Tini porque “Fue un verdadero puñal, ya que nadie le había avisado y Emilia sabía de todo”.

De esta manera, la contratación del músico aparece como una de las situaciones que habría profundizado el distanciamiento entre las dos cantantes, aunque los detalles completos del conflicto todavía no fueron expuestos públicamente por Tini.

La publicación de la mamá de Tini que generó críticas en redes

En medio de la repercusión por el distanciamiento entre las artistas, Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel, volvió a aparecer en las redes sociales después del encuentro que su hija protagonizó con Lali Espósito durante el último recital de la cantante en River.

La madre de la Triple T compartió una imagen cotidiana en sus historias de Instagram. Sin embargo, un detalle de la fotografía llamó rápidamente la atención de los seguidores y generó comentarios en X.

En la postal, Mariana aparece frente al espejo de un ascensor mientras lleva a su perro dentro de una mochila que aparentaría ser un bolso transportador para mascotas.

La imagen fue replicada en redes y algunos usuarios cuestionaron la manera en la que estaba siendo trasladado el animal.

“Pide ayuda de emergencia el pobre perro”, escribió una persona al comentar la publicación.

Otra usuaria expresó: “Pobre perro en manos de ESA”, mientras que una fanática manifestó: “No me puede caer tan mal”.

Entre las distintas reacciones que recibió la publicación también apareció el pedido de otra seguidora: “Alguien que lo ayude por favor”.