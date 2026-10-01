Mirtha Legrand mostró una franca mejoría y ya está en una habitación común: qué dice el parte médico

En el último parte, difundido el lunes 28 de septiembre, el sanatorio había comunicado que Legrand continuaba evolucionando favorablemente y que había finalizado el tratamiento antibiótico.

Durante estos días, la conductora recibió la visita de sus familiares y permaneció bajo seguimiento médico para completar su recuperación respiratoria. También realizó actividades de kinesiología para mejorar su estado físico.

Mientras continúa internada, su nieta Juana Viale quedó al frente de los programas que Mirtha conduce habitualmente en El Trece. En una de sus últimas apariciones televisivas, contó que su abuela seguía las emisiones desde la clínica y que estaba mejorando.