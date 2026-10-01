Mirtha Legrand mostró una franca mejoría y ya está en una habitación común: qué dice el parte médico

El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora de 99 años evoluciona favorablemente de la neumopatía que motivó su internación. Está acompañada por su familia y habrá una nueva actualización el viernes.
La conductora Mirtha Legrand presentó una nueva mejoría en su estado de salud y ya se encuentra en una habitación común del Sanatorio Mater Dei, donde permanece internada desde el pasado 18 de septiembre. Según el último parte médico difundido este miércoles, evoluciona favorablemente de la neumopatía que motivó su ingreso al centro asistencial.
A través de un comunicado firmado por el director médico, Enrique Echagüe, la institución informó que la diva de 99 años se encuentra “muy bien” y en “franca mejoría”. Además, precisó que permanece acompañada por sus familiares, quienes agradecieron las muestras de cariño recibidas durante estos días.
El nuevo informe también anticipó que, “de no mediar cambios”, el sanatorio difundirá una nueva actualización sobre su estado de salud el próximo viernes.
La conductora ingresó nuevamente al Mater Dei el 18 de septiembre, luego de haber recibido el alta de una internación anterior. En aquella oportunidad, había presentado un cuadro gripal que derivó en bronquitis y requirió controles médicos.
En el último parte, difundido el lunes 28 de septiembre, el sanatorio había comunicado que Legrand continuaba evolucionando favorablemente y que había finalizado el tratamiento antibiótico.
Durante estos días, la conductora recibió la visita de sus familiares y permaneció bajo seguimiento médico para completar su recuperación respiratoria. También realizó actividades de kinesiología para mejorar su estado físico.
Mientras continúa internada, su nieta Juana Viale quedó al frente de los programas que Mirtha conduce habitualmente en El Trece. En una de sus últimas apariciones televisivas, contó que su abuela seguía las emisiones desde la clínica y que estaba mejorando.
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