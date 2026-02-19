¡Explotó todo! Aseguran que Moria Casán echó a Cinthia Fernández de su programa en El 13

Marcovecchio definió al aire a Fernández como un perro chiguaga y, Moria, desde su cuenta en la red social X, redobló la apuesta y fue por más, algo que molestó mucho a la estudiante de abogacía, porque deslizó que es un therian. "Todo bien con todos, todas y los nuevos therians, que necesitan su hábitat. Elba mandó al chihuahua a la cucha, y tal vez necesitan oxígeno de un parque y no aire televisivo".

Pero, pero, pero, lejos de quedarse casada, Cinthia redobló la apuesta y fue por más. Lo hizo tanto en su cuenta de Instagram como así, también, de X. En IG, por tanto, expresó: "que mensajes tan tristes de parte de la ‘cabeza’ de un ‘equipo. Cuando tenga un rato libre respondo esta vergüenza", anticipó.

Y se creía que el enfrentamiento entre las compañeras de trabajo iba a quedar ahí, Casán sumo un "granito de arena" más. Porque en el mismo hilo de X reaccionó a una imagen creada con inteligencia artificial en la que se veía a Marcovecchio sosteniendo de la correa a un chihuahua.

LA REPUESTA DE CINTHIA A MORIA

"Desde el entorno de Moria me dijeron que echaron a Cinthia del programa porque Moria porque no la aguanta más. Desde la producción me dicen que es funcional y no quieren echarla, pero Moria no la soporta más. Todo el tiempo está llamando por teléfono y es medio densa, en el sentido de que hay un intercambio de palabras y le escribe a Moria", contaron en SQP, programa de las tardes noches de América.

Moria Casán, nota 1

"Me cuentan que se queja de todo, por ejemplo del vestuario, y que llega tarde... Desde el canal están molestos porque tiene malas formas con las vestuaristas y maquillaje", ampliaron. Y Fernández fue más allá y posteó una imagen de dos mujeres, una con una cartera con lapicera y otra con cartera con joyas, bajo el lema escrito: "entre mecheras se entienden".

Moria Casán, nota 2

Recordemos que Moria fue acusada de robar joyas, por lo que quedó detenida por un tiempo en el país hermano de Paraguay. Y Elba, de sacar obras de arte sin permiso de la que fue la casada de Jorge Lanata, como así también, de revisar cajones.