Pero mientras la rubia fue noticia ayer por sus tuits políticos (deschavó que Macri presuntamente usó un auricular en donde le pasaban letra durante el debate con los otros candidatos), la panelista suplente (reemplaza a la internada Lourdes Sánchez) de LAM ayer no pudo contener el llanto y contó detalles de la fuerte discusión fuera del aire con su novio, que es íntimo amigo de Luciana.

Luego de que Yanina Latorre asegurara que el viernes pasado el empresario la había maltratado fuera del aire, la bailarina no pudo contener las lágrimas. "Martín estaba preocupado porque lo estaban llamando para saber si yo había dicho que él me había maltratado", comenzó Cinthia, antes de ser interrumpida por Latorre.

"Yo dije que te maltrataba y me hago cargo", redobló la apuesta.

Luego, Fernández continuó: "Pasó que con él discutimos fuera de cámara por lo que había dicho Luciana. Ya estoy como un poco saturada de esta situación porque esta mujer me está haciendo mal. Me está trayendo muchos problemas y yo quiero dejar en claro que yo sé la persona que tengo al lado y lo que hizo por mí, ¡pero basta de esta saña porque esta mina me está destruyendo!", sollozó.

Una vez más, Yanina metió cizaña y lejos de calmar a la mujer sufriente le echó nafta al fuego: "No, Cinthia, no es solo Luciana, él también le da lugar, él no te puede retar por esto y siempre salir indemne y quedar bien. ¿Y vos cómo quedás? Como una idiota. Yo escuché los reproches que él te hacía, no me los contó nadie. No era una discusión de pareja, te retaba. Vos tenés que cuidar tu lugar. No le tengas miedo", le "aconsejó" Latorre en vivo.

Por su parte, Cinthia continuó defendiendo a Baclini. "Nunca voy a permitir que alguien me maltrate, fue una discusión de pareja. Él es una persona excelente, nunca me maltrató, lo voy a defender siempre porque sé la persona que tengo al lado. Se equivocó al decirme mentirosa, pero es incapaz de levantarme la voz. Discutimos como discuten las parejas, pero no es que me llevó a ningún lado", concluyó.

Por si fuera poco, ayer por la noche Cinthia, Baclini y Salazar se enfrentaron en el súper duelo del Bailando 2019, tras la amenaza de renuncia de Luciana al certamen. En este momento del show, no conviene que ninguna de las dos quede afuera.