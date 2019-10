Pero no todo fue risas y buen humor en la cara de Malena, ya que mientras promocionaba su espectáculo “Mucho”, Mirtha le consultó sobre la continuidad del ciclo La Culpa es de Colón, que ella protagonizaba en las madrugadas del sábado, junto a Dalia Gutmann, Fernanda Metilli, Connie Ballarini y Natalia Carulias por Telefe y que ya no está más al aire.

Ella contó que el canal, en manos de la empresa Viacom, que no da un paso sin pensar en la venta de sus productos al exterior, había decidido levantar el ciclo del aire, y que con sus compañeras había comenzado a producir un ciclo pensando en las redes sociales. Pero ante la insistencia de Mirtha y Roberto Moldavsky para conocer su opinión más en profundidad, ella dejó de lado el protocolo y se despachó:

“Y… no sé, hablá con alguien. Están muy bolu… para mí no entienden nada… no entienden nada”, dijo, y recalcó que el ciclo se levantó justo en un momento en el que el empoderamiento femenino está en su mejor momento.

“Es el momento perfecto para hacerlo y somos mujeres haciendo humor cero sutiles y hablando de todos los temas. Como hablan los hombres, hablan las mujeres, y estamos en un buen momento. Yo lo que planteaba era un programa muy feminista, pero sin bajar línea. Era feminista porque somos minas haciendo humor y hablando de todos los temas sin ningún problema”, agregó.