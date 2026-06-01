Martín Bossi picante por la "falta de espíritu mundialista": "No me quiero fumar a Shakira"

El artista hizo un duro análisis sobre cómo se está viviendo la previa a la Copa de mundo. "Es raro, nos tienen confundidos".
Martín Bossi se volcó a las redes sociales para hacer una fuerte crítica a la falta de espíritu mundialista. A menos de dos semanas de que comience la Copa del mundo, el protagonista de La cena de los tontos reflexionó en voz alta sobre los cambios que sufrió todo el floklore que implica la inminente competencia deportiva.
"¿No les pasa que no sienten aroma a mundial? No hay olfato futbolero, no hay clima de mundial, ¿no les pasa? No sé, no veo los balcones con banderas argentinas, los bares tuneados de celeste y blanco. Lo único que me hace tomar conciencia de que está llegando el mundial es una foto del Huevo Acuña clavándose una hamburguesa, en la Autopista Lugones. Salvando eso, nada", comenzó, Martín.
"Es que es raro este mundial, hablemos un poquito, es raro... ¿Dónde se juega?, ¿alguien sabe donde se juega? Son 4 sedes, 79 ciudades, 90 equipos, dura 7 meses. Nos tienen confundidos. ¿Dónde se juega?, ¿En la cancha de Remedios de Escalada los octavos de final? No entiendo bien, no es claro".
"La gente no sabe. Antes, era más claro. Se jugaba en México 86. Te tomabas un avión e ibas a México, y la canción colaboraba, la canción acompañaba al mundial. España 82, te tomabas un avión y te ibas a España, la canción era clara. Era clara la canción, era clara la sede. hablemos de la canción del mundial, que también la canta Shakira...", advirtió, Bossi.
"Ya nos fumamos el Waka Waka. escuchen esta canción, no canción colabora... Perrito malvado de L-Gante es Rapsodia Bohemia, al lado de esta canción. No, ya nos fumamos el Waka Waka. Encima, ahora anunciaron que, en el entretiempo de la final, va a durar media hora y va a cantar Shakira, Madonna y los coreanos de BTS", apuntó, Martín, "indignado".
"Son como los Back Street Boys coreanos, maravillosos. Pero no me quiero fumar a Shakira cantando ´perteneciste a una raza", cuando voy perdiendo 2 a 0 contra Francia, en la final. Esto no es el Súper Boll, no es... El entretiempo no es para escuchar a Madonna cantrando La isla bonita".
"El entretiempo es para que, si vas perdiendo, que rueden cabezas. Con la familia discutir qué cambios hay que hacer. Se hacen promesas raras... No sé, si Argentina lo da vuelta, lo voy a ver a Mau y a Ricky. Se hace cábalas extrañas ´encierren al abuelo en el baño´. Y si vas ganando, querés ver la repe 25 millones de veces, se reconcilian los familiares que están peleados. Querés escuchar al Pollo Vignolo con Diego Latorre en el entretiempo, no querés escuchar a Shakira".
"Pero el mundial es hermoso. Porque, por un momento, queremos detener el tiempo y olvidarnos de los quilombos que tenemos. Es como una píldora que te hace retroceder en el tiempo y que te hace sentir de vuelta un niño. Un mundo de fantasías, eso era el mundial. El mundial es sentir que pertenecemos todos a la misma tribu. Que somos todos familia, que vamos todos para el mismo lugar. Eso era el mundial, un sentido de pertenencia, aunque sea cada cuatro años".
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