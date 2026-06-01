Martín Bossi picante por la "falta de espíritu mundialista": "No me quiero fumar a Shakira"

¿BOSSI CONTRA SHAKIRA?

"Ya nos fumamos el Waka Waka. escuchen esta canción, no canción colabora... Perrito malvado de L-Gante es Rapsodia Bohemia, al lado de esta canción. No, ya nos fumamos el Waka Waka. Encima, ahora anunciaron que, en el entretiempo de la final, va a durar media hora y va a cantar Shakira, Madonna y los coreanos de BTS", apuntó, Martín, "indignado".

"Son como los Back Street Boys coreanos, maravillosos. Pero no me quiero fumar a Shakira cantando ´perteneciste a una raza", cuando voy perdiendo 2 a 0 contra Francia, en la final. Esto no es el Súper Boll, no es... El entretiempo no es para escuchar a Madonna cantrando La isla bonita".

mARTÍN bOSSI, NOTA La crítica de Martín a la falta de espíritu mundialista.

"El entretiempo es para que, si vas perdiendo, que rueden cabezas. Con la familia discutir qué cambios hay que hacer. Se hacen promesas raras... No sé, si Argentina lo da vuelta, lo voy a ver a Mau y a Ricky. Se hace cábalas extrañas ´encierren al abuelo en el baño´. Y si vas ganando, querés ver la repe 25 millones de veces, se reconcilian los familiares que están peleados. Querés escuchar al Pollo Vignolo con Diego Latorre en el entretiempo, no querés escuchar a Shakira".

"Pero el mundial es hermoso. Porque, por un momento, queremos detener el tiempo y olvidarnos de los quilombos que tenemos. Es como una píldora que te hace retroceder en el tiempo y que te hace sentir de vuelta un niño. Un mundo de fantasías, eso era el mundial. El mundial es sentir que pertenecemos todos a la misma tribu. Que somos todos familia, que vamos todos para el mismo lugar. Eso era el mundial, un sentido de pertenencia, aunque sea cada cuatro años".