Por qué Claudia Villafañe terminó chocando en el barrio de Núñez

De acuerdo con el parte policial, la exesposa de Diego Maradona circulaba a bordo de una camioneta cuando habría efectuado un giro en “U” en un sector no permitido y eso complicó la situación que desencadenó en un incidente vehicular.

A raíz de esa maniobra inapropiada, la ex participante de Masterchef Celebrity provocó un leve impacto contra un vehículo particular que circulaba por la zona, en el bajo del barrio porteño de Núñez, conocida como las lomitas. El informe labrado por la policial federal que intervino en el incidente callejero, indica que la conductora del otro rodado impactado resultó ilesa.

En tanto, Villafañe -mamá de Dalma y de Gianinna- sufrió una lesión superficial en la zona de la cabeza. La herida no reviste gravedad y, según se precisó, la misma ex esposa del ídolo deportivo se dirigió por sus propios medios a un centro de salud. Allí, recibió atención mediática temprana.

QUÉ DIJO CLAUDIA SOBRE EL ACCIDENTE

El hecho fue catalogado por los agentes intervinientes como un choque menor, con resultado positivo ya que no hubo heridos leves y que no se registraron mayores complicaciones en el tránsito de la zona, considerando que por ese lugar, en horas de la mañana, la circulación suele ser catalogada como "tranquila".

“Fue un choque nada más”, aseguró la empresaria en diálogo con Marina Calabró, para Lape Club Social, por América. Y Guido Záffora también se puso en contacto con Claudia, quien le aseguró, en primera persona: "estoy bien". Lo lo que se puede definir como una desgracia con suerte.