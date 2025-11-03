Espectáculos |

Chino Darín protagoniza la nueva serie para Netflix

Con una trama que combina historia, drama y una profunda carga emocional, esta serie comienza a generar expectativa en el público local e internacional.

Comenzó la producción de una nueva ficción para Netflix "Hecha en Argentina", protagonizada por Chino Darín, con Sebastián Borensztein como autor y director.

La miniserie de cinco episodios -aún sin título- cuenta la historia de "El Ruso", un cantante de tango con raíces judías que es engañado por un falso cazatalentos y llevado al corazón de la Alemania Nazi -durante la segunda guerra mundial- bajo una falsa oferta laboral.

image
Sebastián Borensztein y el Chino Darín

Lejos de su tierra, descubre que ha sido manipulado y se lanza a un derrotero de sucesos inesperados hasta creer que su verdadero destino es enfrentar una misión más grande que triunfar como cantante: salvar al mundo.

La producción comenzó su rodaje en la Ciudad de Buenos Aires y proximammente se trasladará a diversas locaciones en Europa. Con una propuesta visual impactante, la serie capturará la esencia y el misterio de la historia de "El Ruso", en paisajes y escenarios auténticos de los años 40.

ADEMÁS: Boy Olmi, un bon vivant de su propia vida

"Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años. Sin dudas es el más desafiante de mi carrera, por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica. Por eso no imagino otra forma de hacerlo que no sea con el equipo extraordinario que logramos reunir, y tener al Chino de protagonista es un lujo. explicó el creador de la serie Sebastián Borensztein.

image
Sebastian Borenstein

Además, el autor y director aseguró que "Su personaje es un gran reto actoral para el cual se está preparando intensamente desde hace muchos meses. Agradezco a Netflix por el apoyo y la confianza, por acompañarme en la aventura, y por darme libertad creativa total para contar esta historia"

Ficha técnica

  • Guion y Dirección: Sebastián Borensztein
  • Elenco: Protagonizada por Chino Darín
  • Productores ejecutivos: Federico Posternak, Chino Darín, Ricardo Darín, Leticia Cristi, Matías Mosteirín
  • Una producción de: Kenya Films - empresa creada por Ricardo y Chino Darín y K&S Films

