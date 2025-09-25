Policiales |

La causa del triple crimen de Florencio Varela tiene un nuevo fiscal

El fiscal Adrián Arribas asumió la investigación de los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15). Gastón Duplaá abandonó el caso.

El fiscal de Homicidios Adrián Arribas asumió este jueves por la tarde la investigación de los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela. Reemplaza a Gastón Duplaá.

“La pedí para mañana a las 8:00 de la mañana con todos los detalles y ya armé una mesa de trabajo con el jefe de la DDI La Matanza”, le dijo el funcionario judicial a la prensa.

El caso fue caratulado como “Homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Se negaron a declarar los cuatro sospechosos y seguirán detenidos

Por otra parte, los cuatro sospechosos del triple femicidio -dos hombres y dos mujeres- se abstuvieron de responder preguntas ante el fiscal Duplaá, quien se apartó de la investigación este jueves.

De acuerdo al comunicado de la Fiscalía, Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18) “hicieron uso del derecho constitucional” de no responder preguntas.

El funcionario judicial dispuso que los dos hombres y las dos mujeres permanezcan arrestados por el delito de “Homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

