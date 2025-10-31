Colapinto muy cerca de Meri Deal, excantante de "Toco para vos"

La cantante uruguaya y el joven piloto argentino fueron captados en actitudes muy cariñosas en un club nocturno de la Ciudad de México.
El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto vuelve a protagonizar los titulares de los portales de espectáculos, luego de ser captado por papparazzis en una situación comprometedora con Meri Deal, la excantante del grupo musical uruguayo de cumbia pop "Toco Para Vos".
En el programa "LAM" de América TV, el panelista Pepe Ochoa mostró las imágenes exclusivas del encuentro entre la joven uruguaya y nuestro compatriota, y además dio detalles de lo sucedido en un club nocturno en México.
“Franco Colapinto corrió en México, hizo su carrera, hicieron un cierre del ciclo, una fiesta. Fue el domingo que pasó. Ella se apersonó, entraron, obviamente estaban el VIP” explicó.
En el programa de Ángel de Brito mostraron el primero de dos videos, donde se puede ver el coqueteo inicial que ocurrió entre ambos jóvenes “Te hablo un poquito al oído, te hablo un poquito acá, un poquito allá, arrancaron medio timidones. Pero los terminaron. Pero él de repente puso sexta, piloto de carrera”, ironizó Ocho.
En las segundas imágenes que mostraron en pantalla, se puede ver al piloto y la cantante en una situación mucho más íntima, que finalizó con los dos jóvenes yéndose juntos del boliche “Él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos”.
