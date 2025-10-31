Colapinto muy cerca de Meri Deal, excantante de "Toco para vos"

En el programa "LAM" de América TV, el panelista Pepe Ochoa mostró las imágenes exclusivas del encuentro entre la joven uruguaya y nuestro compatriota, y además dio detalles de lo sucedido en un club nocturno en México.

COLAP

“Franco Colapinto corrió en México, hizo su carrera, hicieron un cierre del ciclo, una fiesta. Fue el domingo que pasó. Ella se apersonó, entraron, obviamente estaban el VIP” explicó.

Embed

En el programa de Ángel de Brito mostraron el primero de dos videos, donde se puede ver el coqueteo inicial que ocurrió entre ambos jóvenes “Te hablo un poquito al oído, te hablo un poquito acá, un poquito allá, arrancaron medio timidones. Pero los terminaron. Pero él de repente puso sexta, piloto de carrera”, ironizó Ocho.

LAM

En las segundas imágenes que mostraron en pantalla, se puede ver al piloto y la cantante en una situación mucho más íntima, que finalizó con los dos jóvenes yéndose juntos del boliche “Él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos”.