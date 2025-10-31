Espectáculos |

MasterChef Celebrity: llegó Marley y empezaron los problemas

En la primera noche con la participación de Marley en MasterChef, Germán Martitegui destrozó a Emilia Attias por "buchonear" al recién llegado.

Marley fue mandado al frente por Emilia Attias ante Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, en su primera participación en MasterChef Celebrity como reemplazo de Maxi López.

El conductor de "Por el Mundo" preparó un plato de croquetas de lentejas coral con espinaca y rana a la plancha y pasó a la degustación de los jurados con bastantes expectativas y la risa que lo caracteriza, por lo que le resultó difícil explicar lo que presentaba.

image

Marley y Martitegui discutieron sobre si la preparación eran croquetas o buñuelos, hasta que el chef se decidió por la primera opción y ambos confirmaron que estaban muy ricas “La idea de la rana a la provenzal es un clásico que supiste resolver con inteligencia”.

Damián Betular tildó de “horror” el dip preparado por el conductor de la risa fácil “Le resta mucho al plato que hasta la croqueta iba bien”, mientras que Donato De Santis valoró el “sabor a hogar” que tuvo la preparación.

Pero en el momento de la degustación del plato de Emilia Attias -rana a la manteca con tarta de masa de papa rellena con salteado de quinoa, arvejas, apio y espinaca-, el jurado le dijo a la actriz que la rana estaba muy bien pero que estaba desproporcionada con la salsa, por lo que ella no tuvo mejor idea que mandar al frente a Marley y dijo que fue él quien la puso en el plato.

“Yo no mandaría al frente a un compañero que me ayuda. No la ayuden más, chicos” fue la dura sentencia de Germán Martitegui ante la actitud "buchona" de Attias con el recién llegado Marley, que sólo intentó ayudarla.

