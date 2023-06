Cómo es el acuerdo económico entre Alexis Mac Allister y Camila Mayan

No mucho después de consagrarse campeón del mundo en Qatar, el futbolista enfrentó una escandalosa separación al dejar a su novia para iniciar un romance con Ailén Cova, su amiga de toda la vida.

Luego de la separación, la joven influencer dejó la casa que compartían en el Reino Unido y regresó a Buenos Aires. Tras algunos meses, la ex pareja logró llegar a un acuerdo económico.

Durante el fin de semana, mientras el futbolista se encontraba en la boda de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, Camila recibió a "Kim", la mascota de ambos. “Ella recibió el perrito que tenían, Alexis se lo mandó porque era uno de los puntos en los que no se ponían de acuerdo”, reveló Yanina Latorre en LAM.

Además, habló sobre los bienes en común que recibirá Camila. “Hasta ahora, creo que logró el departamento y el auto. Pero no está tan fácil que le dé lo que le corresponde, por todo el tiempo que ella vivió afuera y por el concubinato”, señaló la panelista.

Y añadió: “A ella, la vi bien, pero no quiere hablar. Subió la historia el mismo día, como mostrando la situación. Creo que está bastante tranquila, no creo que vuelvan bajo ningún punto de vista”.

La panelista también remarcó que Camila Mayan “lo acompañó” a Mac Allister durante sus primeros pasos y los distintos clubes de fútbol por los que pasó. “No tenía un mango, pero el tipo salió campeón del mundo, la dejó acá y se fue con la otra. Ese fue el sufrimiento de ella”, sostuvo la esposa de Gambetita Latorre.

Por otra parte, se refirió a la cultura de la cancelación y mencionó el impacto que tuvo esta separación en las redes sociales. “Lo que sí noté es que a él lo cancelaron bastante en Twitter, algo que antes no pasaba, al jugador de fútbol top le perdonaban todo”, señaló Yanina y Ángel De Brito añadió: “Antes era sólo contra ella, ahora los dos juntos”.

Mientras Cami Mayan se reencontraba con Kim, el futbolista se mostraba en público por primera vez con su nueva novia, Ailén Cova, en el casamiento de Lautaro Martínez. La pareja, que se conoce desde la adolescencia y llevaba mucho tiempo de amistad, compartió una fotografía juntos en sus redes sociales.

Maxi López se habría comunicado con la amante de Mauro Icardi

Candela Lecce es una joven promotora que se hizo conocida por asegurar que tuvo un encuentro con Mauro Icardi, durante el paso del jugador de Galatasaray por la Argentina para visitar a su mujer, Wanda Nara, que se encuentra trabajando en el país.

Según contó Carlos Monti, Maxi López se habría contactado con Candela para felicitarla por haber expuesto su supuesta relación con Mauro Icardi, a pesar de que el futbolista la negó en varias oportunidades y hasta amenazó con demandarla ante la Justicia.

“Qué bien como de a poco todo se acomoda. Era necesario desenmascarar a ese individuo y mostrar su verdadera cara”, le habría escrito el jugador, quien pudo componer su vínculo con Wanda y que actualmente se encuentra disfrutando de la paternidad junto a su mujer, Daniela Christiansson.

“No se puede olvidar lo que le hizo su amigo”, afirmó el periodista, al traer esta información sobre el supuesto mensaje de Maxi a Candela.

Según afirmó Candela, Icardi siempre se maneja de la misma manera: “Su modus operandi es escribir, después borrar, bloquear, desbloquear... Lo que más me molestó fue el último mensaje que me envió, no supe cómo reaccionar y mi entorno me decía que es una persona que está mal psicológicamente. La gente dice que yo quiero ser famosa y no es así, ustedes tienen todas las pruebas y no estoy mintiendo”.

“Él se victimiza todo el tiempo... me decía que no puede decir ciertas cosas públicamente. Conmigo las dos cosas no las va a tener, él incluso me habló de Wanda en algunas conversaciones. Yo lo único que quiero es que él se borre de mi vida y no me escriba más, quiero paz y tranquilidad, esa es mi única manera de decir basta, no puede ser que estas dos personas hagan lo que quieran con mi vida”, se quejó Lecce.