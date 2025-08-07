Balón de Oro 2025: Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, entre los 30 candidatos

La revista France Football dio a conocer los aspirantes al prestigioso galardón individual. Por otro lado, Dibu Martínez está entre los nombres que luchan por el trofeo a mejor arquero.
France Football dio a conocer los 30 candidatos al Balón de Oro, entre los que se encuentra Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, campeones del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. Por otro lado, la prestigiosa revista dio a conocer los nombres que pelean por otros premios: Dibu Martínez podría ganar el trofeo a mejor arquero.
La edición de este año estará marcada por la igualdad de género en el reconocimiento de logros individuales. Por primera vez, todos los premios que eran exclusivos para hombres también estarán disponibles para las mujeres. Así, el galardón a la Mejor Portera, la Mejor Jugadora Joven y la Máxima Goleadora se sumarán a la gala, acompañando a los tradicionales premios colectivos e individuales.
¿Quiénes son los candidatos al Balón de Oro? Alexis Mac Allister (Liverpool), Lautaro Martínez (Inter Milan), Ousmane Dembélé (París Saint Germain), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain), Jude Bellingham (Real Madrid), Désiré Doué (París Saint Germain), Denzel Dumfries (Inter Milan), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Erling Haaland (Manchester City), Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal), Achraf Hakimi (París Saint Germain), Harry Kane (Bayern Münich), Scott McTominay (Napoli), Kylian Mbappe (Real Madrid) y Nuno Mendes (París Saint Germain) para comenzar.
También lo son: Joao Neves (París Saint Germain), Pedri (FC Barcelona), Cole Palmer (Chelsea), Michael Olisé (Bayern Múnich), Raphinha (FC Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Fabián Ruiz (París Saint Germain), Virgil Van Dijk (Liverpool), Vinicius Jr. (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool), Vitinha (París Saint Germain), Lamine Yamal (FC Barcelona), Robert Lewandowski (FC Barcelona) y Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain).
Desde el inicio de la premiación en 1956, el Balón de Oro se consolidó como el mayor reconocimiento individual del fútbol mundial. Lionel Messi es el máximo ganador, con ocho galardones, conseguidos en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. El argentino también cuenta con cinco segundos puestos y un tercer lugar. Cristiano Ronaldo lo sigue con cinco estatuillas (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017). En el tercer escalón se encuentran Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten con tres Balones de Oro cada uno.
¿El último ganador? En 2024, el español Rodri se sumó al palmarés, tras una temporada sólida en el Manchester City, donde conquistó la Premier League, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, y también levantó el título de la Eurocopa con la selección española, torneo en el que fue elegido el mejor jugador. En esa edición, el volante superó en la votación final a Vinicius Jr. y a Jude Bellingham.
FC Barcelona (España), Botafogo (Brasil), Liverpool (Inglaterra), París Saint Germain (Francia) y Chelsea (Inglaterra).
Antonio Conte (Napoli, Italia), Luis Enrique (París Saint Germain, Francia), Hansi Flick (FC Barcelona, España), Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra) y Arne Slot (Liverpool, Inglaterra).
Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra), Yassine Bounou (Al-Hilal, Arabia Saudita), Lucas Chevalier (Lille, Francia), Thibaut Courtois (Real Madrid, España), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain, Francia), Jan Oblak (Atlético Madrid, España), David Raya (Arsenal, Inglaterra), Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra), Yann Sommer (Inter Milan, Italia).
Lamine Yamal (FC Barcelona, España), Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia), Pau Cubarsi (FC Barcelona, España), Désire Doué (PSG, Francia), Esteveao (Palmeiras, Brasil), Dean Huijsen (AFC Bournemouth de Inglaterra y Real Madrid de España), Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC, Inglaterra), Rodrigo Mora (FC Porto, Portugal), Joao Neves (PSG, Francia) y Kenan Yildiz (Juventus FC, Italia).
Lucy Bronze (Chelsea - Inglaterra), Barbra Banda (Orlando Pride - Zambia), Aitana Bonmatí (FC Barcelona - España), Sandy Baltimore (Chelsea - Francia), Mariona Caldentey (Arsenal - España), Klara Bühl (Bayern Münich - Alemania), Sofía Cantore (Juventus y Washington Spirit - Italia), Steph Catley (Arsenal - Australia), Melchie Dumornay (Olympique Lyon - Haití), Temwa Chawinga (Kansas City Current - Malawi), Emily Fox (Arsenal - Estados Unidos), Cristiana Girelli (Juventus - Italia), Esther González (Gotham FC - España), Caroline Graham Hansen (FC Barcelona - Noruega), Patri Guijarro (FC Barcelona - España), Amanda Gutierres (Palmeiras - Brasil), Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra), Pernile Harder (Bayern Múnich - Dinamarca), Lindsey Heaps (Olympique Lyon - Estados Unidos), Chloe Kelly (Manchester City y Arsenal - Inglaterra), Marta (Orlando Pride - Brasil), Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal - Noruega), Ewa Pajor (FC Barcelona - Polonia), Clara Mateo (Paris FC - Francia), Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra), Claudia Pina (FC Barcelona - España), Alexia Putellas (FC Barcelona - España), Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea - Suecia), Caroline Weir (Real Madrid -Escocia), Leah Williamson (Arsenal - Inglaterra)