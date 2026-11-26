La modelo cuestionó la presentación judicial vinculada a una propiedad en Martínez y aseguró que se trata de un conflicto antiguo.
Julieta Prandi volvió a quedar involucrada en una disputa judicial con familiares de su exesposo, Claudio Contardi. Luego de que Pepe Ochoa difundiera en televisión una denuncia en su contra por una presunta deuda de 300 mil dólares, la modelo se pronunció y cuestionó el planteo. “Estoy anestesiada y acostumbrada a la otra parte, a los manotazos de ahogado”, manifestó.
La presentación fue dada a conocer por el panelista de LAM, quien exhibió un documento relacionado con una acción impulsada por María José Contardi, hermana del empresario y tía de Ezequiel, el hijo mayor de Claudio. Según detalló Ochoa, el reclamo estaría vinculado con una vivienda en Martínez que Prandi habría adquirido junto a su entonces esposo y con una suma de dinero que la mujer habría entregado a la pareja.
Sin embargo, la conductora rechazó esa interpretación y aclaró que el expediente no corresponde a una demanda económica reciente. “Está en manos de la Justicia. Está comprobado que tengo razón, es parte de lo que viví durante seis años. No está reclamando el dinero, es volver a explicar cosas que no vienen al caso”, sostuvo.
Prandi aseguró que la situación no la tomó por sorpresa y que decidió dejar el asunto bajo la responsabilidad de sus representantes legales. “Estoy anestesiada y acostumbrada a la otra parte, a los manotazos de ahogado, a lo que quisieran hacerme durante años. Está en manos de mis abogados”, expresó.
Asimismo, relacionó el nuevo episodio con cuestiones vinculadas a sus bienes y cuestionó el propósito de la presentación. “Es una denuncia vieja, es querer sacarme más de lo que me sacaron. Tiene que ver con mi dinero y patrimonio que hice trabajando”, afirmó.
La controversia se suma a otro conflicto judicial que Prandi mantuvo con Ezequiel Contardi, el hijo mayor de su expareja. En aquella oportunidad, la disputa estuvo relacionada con la venta de un departamento en Belgrano que, según la modelo, había concretado pero cuyo pago nunca recibió.
El joven fue sobreseído en 2024 y, posteriormente, presentó una demanda contra la conductora por haberlo acusado públicamente de estafa.
De esta manera, la nueva presentación vuelve a exponer las diferencias entre Prandi y el entorno familiar de Claudio Contardi, quien recibió una condena de 19 años de prisión por abuso sexual contra la modelo.
Mientras continúa el proceso, la conductora sostuvo que las cuestiones patrimoniales y las distintas acciones judiciales permanecen bajo análisis de la Justicia.
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