Asimismo, relacionó el nuevo episodio con cuestiones vinculadas a sus bienes y cuestionó el propósito de la presentación. “Es una denuncia vieja, es querer sacarme más de lo que me sacaron. Tiene que ver con mi dinero y patrimonio que hice trabajando”, afirmó.

La controversia se suma a otro conflicto judicial que Prandi mantuvo con Ezequiel Contardi, el hijo mayor de su expareja. En aquella oportunidad, la disputa estuvo relacionada con la venta de un departamento en Belgrano que, según la modelo, había concretado pero cuyo pago nunca recibió.

El joven fue sobreseído en 2024 y, posteriormente, presentó una demanda contra la conductora por haberlo acusado públicamente de estafa.

De esta manera, la nueva presentación vuelve a exponer las diferencias entre Prandi y el entorno familiar de Claudio Contardi, quien recibió una condena de 19 años de prisión por abuso sexual contra la modelo.

Mientras continúa el proceso, la conductora sostuvo que las cuestiones patrimoniales y las distintas acciones judiciales permanecen bajo análisis de la Justicia.