La ex del ex de Julieta Prandi aniquiló a la actriz que se separó al mes de casarse: "Rubia tarada hegemónica"

La exesposa de Claudio Contardi -el exmarido de Prandi- estalló en las redes sociales contra Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega.
La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega -a 27 días de su casamiento civil- sumó un nuevo capítulo explosivo con la aparición de Paola Sánchez, la expareja de Claudio Contardi -exmarido de Prandi, condenado a 18 años y seis meses de prisión por abuso sexual- y madre de su hijo mayor, cuando la psicóloga irrumpió en X con una catarata de mensajes en los que cuestionó duramente a la actriz y conductora y reclamó poder dar su versión ante la Justicia. Luego de eso, cerró su cuenta en la red social.
Bajo el usuario PolitaPsi, la mujer apuntó directamente contra Julieta Prandi y en uno de los posteos más fuertes escribió “Ojalá me convocara la Justicia para dar mi versión de los hechos que viví durante esos 12 años siendo testigo de connivencias y manipulaciones en las que ella era partícipe, perjudicando a menores, niños y adolescentes” y en otro mensaje fue más directa “¿Querés debatir verdades? Blanco sobre negro sobre cómo te venís manejando con la gente y familias con las que te involucrás?”.
La ex de Contardi también sostuvo que “a veces haber sido víctima de algo no te exime de la capacidad de daño ni de la toxicidad” y afirmó que “Nunca olvidaré cómo destrozó injustamente a mi hijo, que nada tuvo que ver con su matrimonio de años”.
En el programa "La mañana con Moria" en El Trece se leyó otro de sus posteos “Solo que ser una mina que eligió perfil bajo porque lo prefiere y pondera la salud de su hijo me hizo cagar fuego ante una rubia tarada hegemónica” y además, acusó que “vivimos extorsiones” durante su relación con Contardi y elogió a Julieta Ortega, hermana de Emanuel, a quien calificó como “lo más de lo más” y de “otra calidad humana”.
Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, luego de seis años de relación. El lunes 12 de octubre, la modelo publicó en Instagram “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. (…) Cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”.
Julieta Prandi estuvo casada con el empresario gastronómico Claudio Contardi, con quien tuvo a sus hijos Mateo y Rocco. En 2021 lo denunció por abuso sexual reiterado, violencia psicológica y económica y en agosto de 2025 el Tribunal Oral de Zárate-Campana lo condenó a 19 años de prisión, que luego Casación le redujo la pena a 18 años y seis meses.
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