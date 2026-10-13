La ex del ex de Julieta Prandi aniquiló a la actriz que se separó al mes de casarse: "Rubia tarada hegemónica"

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, luego de seis años de relación. El lunes 12 de octubre, la modelo publicó en Instagram “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. (…) Cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”.

Julieta Prandi estuvo casada con el empresario gastronómico Claudio Contardi, con quien tuvo a sus hijos Mateo y Rocco. En 2021 lo denunció por abuso sexual reiterado, violencia psicológica y económica y en agosto de 2025 el Tribunal Oral de Zárate-Campana lo condenó a 19 años de prisión, que luego Casación le redujo la pena a 18 años y seis meses.