Espectáculos |

Cómo fue el encuentro entre Beto Casella y Edith Hermida tras su separación televisiva

El conductor de BTV y la conductora de bendita Tevé se reencontraron en un cumpleaños después de casi cuatro meses de distancia. ¿Cómo lo vivieron?

Beto Casella y Edith Hermida trabajaron juntos casi 20 años en Bendita Tevé, el programa de las noches de El 9. Pero durante el 2025, el conductor tomó la decisión de dejar el programa e irse a otro canal. Y desde fines del año pasado, el malestar con su excompañera de trabajo se instaló con versiones cruzadas.

Mucho se dijo sobre el distanciamiento entre Beto y Edith considerando que aparte de ser parte de un mismo ámbito laboral, entre ellos habían forjado una amistad. Y que, incluso, en más de una oportunidad se habló de versiones de romance entre ellos con un "coqueteo" que traspasaba la pantalla chica.

Mucho se habló de la molestia que sentía uno y el otro porque se terminaba una etapa laboral con desencuentros. Y desde comienzos de diciembre, Casella y Hermida no se volvieron a cruzar. Alguna que otra vez compartieron algún mensaje de WhatsApp o llamado telefónico, pero no más que eso.

ADEMÁS: Como está Caruso Lombardi tras casi una semana en terapia intensiva: "Por seis meses..."

Y en el último fin de semana se produjo el gran reencuentro gran. Fue con motivo del cumpleaños de Mariano Flax, locutor actual de BTV, el programa de Beto en el prime time de América, y ex compañero de Edith. Primero se saludaron Beto y Edith, y más tarde ella se acercó a la mesa en la que estaban él y otros invitados.

LA POSTAL DEL REENCUENTRO

Todo sucedió en la más cálida armonía haciéndole honor a las mejores épocas que compartieron Beto y primero se saludaron Casella y Hermida, y más tarde ella se acercó a la mesa en la que estaban él y otros invitados. Y la charla, como no podía ser de otra manera, entre quienes se conocen tanto, fluyó.

Beto nota 2
Mariano Flax con su ex compañera, Any Ventura.

Mariano Flax con su ex compañera, Any Ventura.

“Nosotros hicimos un juego durante muchos años que nos divertía a los dos y a la gente también. Me parece que ya no tiene ningún sentido continuarlo trabajando en canales distintos", aseguró la presentadora, días atrás, al hablar sobre el supuesto sentimiento extralaboral que los unía con el "capitán".

Beto nota

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados