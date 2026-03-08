Oriana Sabatini mostró por primera vez a su hija Gia tras el nacimiento en Roma

La cantante compartió en redes sociales la primera imagen junto a la beba que tuvo con Paulo Dybala y generó una fuerte reacción entre sus seguidores y familiares.
A casi una semana del nacimiento de su primera hija, Oriana Sabatini publicó la primera foto junto a la beba Gia, fruto de su relación con Paulo Dybala, y el posteo rápidamente se volvió viral en redes sociales. La imagen muestra a la artista con la recién nacida en brazos, apoyando la cabeza sobre su hombro, en una escena íntima que conmovió a sus seguidores.
La beba nació el lunes pasado en Roma, pocas horas después de que la familia asistiera a un partido del delantero argentino. Según contó Catherine Fulop, las primeras contracciones comenzaron durante el entretiempo del encuentro, lo que derivó en una salida de urgencia hacia el sanatorio donde finalmente nació la hija de la pareja.
La publicación de Sabatini generó miles de mensajes de felicitación, entre ellos el de su madre, quien compartió la foto en sus historias de Instagram y le dedicó un saludo especial por el Día de la Mujer. En su mensaje, expresó su emoción por verla convertirse en madre y destacó el momento familiar que están atravesando tras la llegada de la beba.
Horas antes, Fulop también había difundido un video con imágenes de los instantes previos al parto. En el relato, contó que pasaron de estar en la cancha a dirigirse al hospital en medio de las contracciones, describiendo la situación con humor y emoción, y recordó la espera en el sanatorio junto a la familia hasta el nacimiento de Gia.
En ese mismo mensaje, la actriz remarcó el orgullo por su hija y la presencia constante de Dybala durante el parto, y definió la llegada de la beba como un momento que marcó un antes y un después para toda la familia, que celebró unida el nacimiento.
