Quentin Tarantino: del cine de Hollywood al West End londinense

Por su parte, el periódico Daily Mail -que fue el primero en dar la noticia- el responsable de "Tiempos Violentos", "Kill Bill" y "Había una vez en Hollywood", entre otras, escribió una “farsa británica a la antigua usanza” y su intención sería estrenarla en el West End lonndinense -epicentro cultural y teatral similar al Broadway neoyorquino- y reunir a una compañía de actores en la línea de comedia física de “Noises Off”, obra escrita por Michael Frayn en 1982.

Según fuentes cercanas al director, la obra podría estrenarse a mitad del 2026. En del año pasado, en un podcast, Quentin Tarantino había adelantado que ya tenía escrita la obra y que su objetivo era dedicarle entre un año y medio y dos años. Por su parte, el Daily Mail informó que el autor y director podría reclutar a algunas estrellas de Hollywood para el elenco, pero según Variety podría tratare de un elenco compuesto por actores emergentes y reconocidos.

El director norteamericano que actualmente reside en Israel -junto con su esposa Daniella Pick- terminó su participación en la película dramática francesa "Only What We Carry" ("Sólo lo que llevamos"), escrita y dirigida por el galés Jamie Adams, que se destaca por marcar el regreso de Quentin Tarantino a la actuación, luego de tres décadas. El filme también está protagonizado por Charlotte Gainsbourg, Simon Pegg, Sofia Boutella, Liam Hellmann y Lizzy McAlpine y se trata de una historia que se centra en temas vinculados al amor, la pérdida y la resiliencia emocional.

A principios de la semana pasada, Quentin Tarantino fue víctima "fake news" -noticias falsas- que indicaban que había muerto durante un ataque con misiles en Israel, pero una fuente cercana al director de ocupó de desmentir el rumor y aseguró que tanto él como su familia estaban sanos y salvos.

En un año de muchas actividades para el director norteamericano de 62 años, ya que a finales de año se conocerá en Netflix la película “Las aventuras de Cliff Booth” de David Fincher, para la cual escribió el guion.