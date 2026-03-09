Espectáculos |

Darío Barassi contó todo lo que sufre por problemas en sus cuerdas vocales: "Me desespero"

El conductor vuelve a la tevé con Ahora Caigo, en las tardes de El 13. Y contó qué le pasa después de sufrir una cirugía por pólipos en la garganta.

Darío Barassi vuelve a la tevé. Retoma en la conducción de Ahora Caigo que incluirá, desde esta semana, un programa de juegos pero con propuestas renovadoras. Y en el medio del lanzamiento de la nueva temporada del ciclo, el conductor reveló qué es lo que más le cuesta cada vez que le tienen que "retocar las cuerdas vocales".

“Hace un tiempo tuve una cirugía de unos pólipos en las cuerdas vocales, y eso a veces amerita que me tengan que estar retocando un poco las cuerdas”, compartió Darío, al ser entrevistado en Puro Show, en vista al regreso de su programa, por la misma pantalla de El 13.

"Eso me molesta un poco, no es nada grave ni complejo, pero sí tengo que hacer silencio bastante tiempo después, y se darán cuenta que eso es algo que me cuesta un montón. Me desespero”, se sinceró Barassi, en primera persona.

ADEMÁS: Mirtha Legrand reveló por qué Andrea del Boca no le habla hace 25 años

"No sé cómo hago, me desespero. Escribo en pizarras, en el celular... Mi mujer está chocha todo ese tiempo. Hemos pasado mil quilombos personales, y ella está siempre bancando la parada. Tenemos una familia espectacular, estoy muy orgulloso y enamorado", compartió, el conductor.

LA FÓRMULA DE BARASSI

"Con mi mujer somos un equipo, y estoy seguro de que es un equipo para toda la vida. La gente me tilda de cursi, pero soy así”, definió Darío, sobre su vínculo de pareja y de familia con Lucía Gómez Centurión, con quien se conocen desde que él tenía dieciséis años.

Dario Barassui, nota
Darío y su esposa, Lucía Gómez Centurión, están juntos hace más de veinte años.

Darío y su esposa, Lucía Gómez Centurión, están juntos hace más de veinte años.

“Llenar a mi casa para mí es un placer. Estar con mi mujer y mis dos hijas es un planazo. Mis hijas son muy felices y sanas. Estoy muy orgulloso de mi familia, es la gran victoria de mi vida”.

Darpio Barassi, cirugía

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados