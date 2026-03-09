Darío Barassi contó todo lo que sufre por problemas en sus cuerdas vocales: "Me desespero"

“Hace un tiempo tuve una cirugía de unos pólipos en las cuerdas vocales, y eso a veces amerita que me tengan que estar retocando un poco las cuerdas”, compartió Darío, al ser entrevistado en Puro Show, en vista al regreso de su programa, por la misma pantalla de El 13.

"Eso me molesta un poco, no es nada grave ni complejo, pero sí tengo que hacer silencio bastante tiempo después, y se darán cuenta que eso es algo que me cuesta un montón. Me desespero”, se sinceró Barassi, en primera persona.

"No sé cómo hago, me desespero. Escribo en pizarras, en el celular... Mi mujer está chocha todo ese tiempo. Hemos pasado mil quilombos personales, y ella está siempre bancando la parada. Tenemos una familia espectacular, estoy muy orgulloso y enamorado", compartió, el conductor.

LA FÓRMULA DE BARASSI

"Con mi mujer somos un equipo, y estoy seguro de que es un equipo para toda la vida. La gente me tilda de cursi, pero soy así”, definió Darío, sobre su vínculo de pareja y de familia con Lucía Gómez Centurión, con quien se conocen desde que él tenía dieciséis años.

Dario Barassui, nota Darío y su esposa, Lucía Gómez Centurión, están juntos hace más de veinte años.

“Llenar a mi casa para mí es un placer. Estar con mi mujer y mis dos hijas es un planazo. Mis hijas son muy felices y sanas. Estoy muy orgulloso de mi familia, es la gran victoria de mi vida”.