Toda la intimidad del casamiento de Cande, la hija de Oscar Ruggeri: ceremonia al aire libre y glamour

Cande Ruggeri, hija del popular Oscar, y Nico Maccari se casaron este fin de semana en una ceremonia íntima al aire libre, rodeados de familiares y amigos cercanos. En un evento marcado por el glamour y la sofisticación, se destacaron una ambientación cálida a la vera del río y detalles de una ceremonia y fiesta que tuvo todos los condimentos.

La novia eligió lucir un vestido de Joti Harriague en blanco corto, strapless, con una falda amplia de tela estructurada que ofició de "cola desmontable", que resaltó sus curvas. Llevó un ramo de flores blancas en delicadas Orquideas, sandalias de tacón y apostó por un peinado recogido pulido, elección perfecta para las características del evento.

El novio, por su parte, se inclinó por un traje claro de corte clásico, acompañado de una camisa blanca sin corbata, apostando a un outfit desestructurado, pero con estilo y elegancia. El estilo por el que optó Nicolás resultó ideal para vivir la fiesta al ritmo de la música, acompañando la elección de Cande, de un look al que le quitó la parte posterior para disfrutar del evento.

Uno de los detalles de la celebración del amor entre Ruggeri y Maccari fue que los invitados -entre ellos Lizardo Ponce y Jujuy Jiménez, algunos de los famosos que dieron el presente- recibieron un ejemplar de “The Wedding Post”, un diario especialmente diseñado para la ocasión, con la foto de los recién casados y la frase “La boda del año. Cande & Nico. ¡Recién casados!".

LA HISTORIA DE AMOR DE CANDE Y NICO

Josefina Sarkany, hija del reconocido diseñador de zapatos, Ricky, organizó una cita “a ciegas” entre los dos para que se conozcan y ver qué tan compatible eran. En principio, a la hija del exjugador de la selección argentina, no le sedujo la idea, hasta que revisó la cuenta de Instagram del joven. En ese momento cambió de opinión y le pidió a su amiga que le escribiera. Maccari no dudó y se comunicó por privado.

Cande Ruggeri, nota 3

Y ahí comenzó una larga historia de amor que arrancó en el 2019 y que hoy los encuentra no solo casados sino compartiendo el amor de una hija en común, la pequeña hija, quien acompañó a sus padres hasta el altar, para darle un broche de oro a este encuentro de amor y compañerismo que ahora empieza a escribir un nuevo capítulo.

Cande Ruggeri, nota 2

La boda de Cande Ruggeri