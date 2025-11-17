MasterChef Celebrity: duelo entre Damián Betular y Ariel Rodríguez Palacios

Después la jornada en el que compitieron los grupos de los chefs de Donato de Santis y Germán Martitegui con la elaboración de un banquete para un grupo de rock, la nueva consigna fue hacer un menú de cinco platos para invitados a un evento social, por lo que -al menos- uno debía ser dulce y fundamentalmente, con dulce de leche.

Embed

Al igual que en el programa anterior, los participantes fueron notificados de que el equipo ganador obtenía el pase al balcón y el perdedor iría a parar a la noche de última oportunidad. Damián Betular y Ariel Rodríguez Palacios no pudieron tocar elementos ni ingredientes, solo contaban con el poder de guiar a los integrantes de su equipo.

Nada de pescado o frutos de mar.

Nada de comida hervida.

2 minutos de reunión para organizarse.

3 minutos de mercado.

60 minutos para la preparación.

Embed

El beneficio de Sofi Martínez fue elegir a cuál equipo sumarse después del sorteo realizado por la conductora Wanda Nara. Finalmente se sumó al del conductor de "Ariel en su salsa", que estaba integrado por La Joaqui, Sofi “La Reini” Gonet , Miguel Ángel Rodríguez y Claudio “Turco” Husaín.

Por su parte, el Team Betular estuvo integrado por Maxi López, Marixa Balli, Susana Roccasalvo, Emilia Attias e Ian Lucas.