MasterChef Celebrity: duelo entre Damián Betular y Ariel Rodríguez Palacios

El certamen culinario de Telefe tuvo un nuevo enfrentamiento de los equipos de dos chefs, y esta vez con un invitado muy especial.
Esta es una semana especial del jurado de MasterChef Celebrity porque, en el programa de la noche del domingo 16 de noviembre, el reality culinario de Telefe enfrentó a los equipos de Damián Betular y Ariel Rodríguez Palacios.
Después la jornada en el que compitieron los grupos de los chefs de Donato de Santis y Germán Martitegui con la elaboración de un banquete para un grupo de rock, la nueva consigna fue hacer un menú de cinco platos para invitados a un evento social, por lo que -al menos- uno debía ser dulce y fundamentalmente, con dulce de leche.
Al igual que en el programa anterior, los participantes fueron notificados de que el equipo ganador obtenía el pase al balcón y el perdedor iría a parar a la noche de última oportunidad. Damián Betular y Ariel Rodríguez Palacios no pudieron tocar elementos ni ingredientes, solo contaban con el poder de guiar a los integrantes de su equipo.
El beneficio de Sofi Martínez fue elegir a cuál equipo sumarse después del sorteo realizado por la conductora Wanda Nara. Finalmente se sumó al del conductor de "Ariel en su salsa", que estaba integrado por La Joaqui, Sofi “La Reini” Gonet , Miguel Ángel Rodríguez y Claudio “Turco” Husaín.
Por su parte, el Team Betular estuvo integrado por Maxi López, Marixa Balli, Susana Roccasalvo, Emilia Attias e Ian Lucas.