Espectáculos

Marcelo Tinelli rompió el streaming en su debut con Estamos de paso

El conductor arrancó su nuevo ciclo en Carnaval Stream con un arranque que recordó a sus mejores épocas: superó los 80.000 espectadores en vivo y reunió a un staff de figuras.

Marcelo Tinelli volvió a la pantalla, aunque esta vez en versión digital. Su desembarco en Carnaval Stream con el programa Estamos de paso marcó un antes y un después: con picos de 85.000 usuarios conectados en simultáneo, el conductor demostró que sigue intacto su poder de convocatoria entre el público argentino.

El estreno fue este martes a las 20.00 y comenzó con una apertura cargada de guiños a su carrera. Tinelli apareció vestido de negro, mostró un alfajor a medio comer -como en los viejos tiempos de Showmatch- e incluso se animó a incluir un Mario Pergolini generado por inteligencia artificial, homenajeando a uno de los pioneros del streaming.

Con entusiasmo, saludó a la audiencia y presentó a su equipo. Entre ellos, los históricos Pachu Peña y El Tirri, además de figuras como Sabrina Rojas, Carla Conte y sus hijas, Juanita y Candelaria Tinelli. Hubo humor, complicidad y algunos momentos picantes, como el reclamo en broma de Sebastián Almada sobre los sueldos.



El debut no solo estuvo acompañado por famosos que enviaron su apoyo, como Nico Occhiato y Ángel de Brito, sino que también incluyó temas de la farándula actual, imitaciones políticas y guiños al público de siempre.

Con esta primera emisión, Tinelli probó que su apuesta al streaming no es un experimento menor. Su programa tendrá dos ediciones semanales, los martes y miércoles de 20 a 22, en una grilla que reúne a nombres fuertes como Viviana Canosa, Jorge Rial y Alejandro Fantino.

La fórmula es simple: carisma, figuras conocidas y un nuevo escenario digital. Y, por lo visto en este debut, a Tinelli todavía lo siguen… y mucho.

