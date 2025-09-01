Cómo sigue la salud de Christian Sancho después de su internación

“Ya estoy en casa y mucho mejor, con la lección de que debo frenar y tomarme las cosas con más calma. Me hicieron todos los estudios y por eso decidieron la internación”, aseguró en declaraciones al portal TeleShow.

image

Y agregó: “Tuve un cuadro de deshidratación y me tuvieron que estabilizar, evidentemente tengo que parar un poco y descansar más”.

“El equipo médico me dio el alta cuando vieron que ya estaba estabilizado. Me hicieron entender que necesitaba frenar”, reconoció Sancho.

Por su parte, Celeste Muriega dio detalles de la salud de su pareja: “Tuvo un cuadro de deshidratación, mezclado con estrés. Cuando despertó veía todo nublado y prácticamente no tenía fuerza para levantarse”. Según relató la modelo, en el sanatorio lograron estabilizarlo hasta que se recuperó completamente.

Además, reveló cuál podría haber sido la causa de su problema: “Pasa cuando la cabeza va más rápido que el cuerpo, sumado al mal descanso y la exigencia de hacer mil cosas por día, deporte etc.. Ya tiene 50 el chiquito y el cuerpo le avisó”.

image

Anoche, el actor trajo calma a la situación y compartió que le dieron el alta médica, agradeciendo al personal y a su pareja por acompañarlo en el procedimiento.

"¡A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más! En la semana profundizaré que me pasó pero sólo hoy quiero agradecerle a @juanmanuelordonez & @ruthmurre por y a todo el cuerpo médico de la UPD de Belén Escobar! Y por sobre todo a vos @celestemuriega que estuviste al lado mío en todo momento Que Gran compañera que sos! Te amo hoy y siempre GRACIAS GRACIAS GRACIAS", expresó el actor.

