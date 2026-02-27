Cómo sigue la salud de Divina Gloria

Conocida por su participación en el programa "No toca botón" que encabezaba el genial Alberto Olmedo, Martha Gloria Goldsztern -su verdadero nombre- abandonó la casa el pasado miércoles 25 de febrero por sugerencia de los médicos del porgrama, después de que la actriz presentara problemas en su salud y desde entonces, se encuentra internada en una clínica, bajo estricto control médico.

Embed

Ayer, jueves 26, la periodista Pilar Smith contó detalles de la salud de Divina Gloria, y aseguró que si bien ella está “fuera de peligro” su cuadro fue grave.

“Está en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro. Ingresó ayer directamente a terapia intensiva con diagnóstico de parálisis del nervio motor, estuvo ahí hasta este mediodía y de ahí la pasaron a sala común" reveló la angelita de "LAM", en América TV, y agregó que si bien en un principio se buscó mantener el aislamiento, actualmente “puede recibir visitas, pero restringidas”.

PILAR

"Tiene un cuadro de diabetes e hipertensión que afecta la movilidad ocular provocando párpado caído, visión doble y o a veces, una pupila dilatada. Pasó a sala general, está fuera de peligro, pero se va a quedar seguramente entre dos o tres días más en este sanatorio de zona norte” detalló la panelista de "LAM".

Por su parte, Ángel de Brito reveló que no es la primera vez que Divina Gloria enfrenta estos mismos síntomas, aseguró que había vivido una situación similar el 24 de diciembre del año pasado.

“En el laboratorio encuentran algunas situaciones que van a retrasar su vuelta, que son de su privacidad; paciente en buen estado general en seguimiento con servicio de neurología; o sea, no es una estupidez lo que tuvo” leyó el parte médico el conductor del programa.