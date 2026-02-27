Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

En el último fin de semana de febrero, "La Chiqui" hará sus clásicas cenas, estrenando sus 99 años. Conocé quiénes la acompañaran en la "mesaza".
Este sábado, a las 21:30 y por la pantalla de El Trece, la gran diva de la televisión estrenará sus 99 años de vida y recibirá a los periodistas Nancy Pazos -política y actualidad- y Ricardo Canaletti -policiales- junto al actor Arturo Puig, el bailarín y coreógrafo Aníbal Pachano.
Más allá de los temas de los distintos actualidad de los que hablará cada invitado, habrá un tema excluyente que sobrevolará la mesa: el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand, celebrado el pasado lunes 23 de febrero.
Por su parte, el domingo 1º de marzo a las 13:45 por El Trece, será el turno de Juana Viale quien recibirá al escritor y director Juan José Campanella y se prepara para estrenar en los cines la película "Parque Lezama" basada en su exitosa obra teatral, mientras permanece en cartelera en el Politeama "Empieza con D Siete Letras.
Además dirá presenta la actriz Julia Calvo -luego de su paso por MasterChef Celebrity- queue interpreta a Nelly Omar en el musical "Ellas son Tango", el humorista Pachu Peña -panelista de BTV- con su humor todoterreno la humorista Connie Ballarini, quien viene de girar por Europa "Las Chicas de la Culpa", y el músico Emanero, uno de los mas destacados referentes de la nueva música urbana.
