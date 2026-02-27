Espectáculos |

Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

En el último fin de semana de febrero, "La Chiqui" hará sus clásicas cenas, estrenando sus 99 años. Conocé quiénes la acompañaran en la "mesaza".

Este sábado, a las 21:30 y por la pantalla de El Trece, la gran diva de la televisión estrenará sus 99 años de vida y recibirá a los periodistas Nancy Pazos -política y actualidad- y Ricardo Canaletti -policiales- junto al actor Arturo Puig, el bailarín y coreógrafo Aníbal Pachano.

image

Más allá de los temas de los distintos actualidad de los que hablará cada invitado, habrá un tema excluyente que sobrevolará la mesa: el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand, celebrado el pasado lunes 23 de febrero.

ADEMÁS: Cómo sigue la salud de Divina Gloria

Por su parte, el domingo 1º de marzo a las 13:45 por El Trece, será el turno de Juana Viale quien recibirá al escritor y director Juan José Campanella y se prepara para estrenar en los cines la película "Parque Lezama" basada en su exitosa obra teatral, mientras permanece en cartelera en el Politeama "Empieza con D Siete Letras.

image

Además dirá presenta la actriz Julia Calvo -luego de su paso por MasterChef Celebrity- queue interpreta a Nelly Omar en el musical "Ellas son Tango", el humorista Pachu Peña -panelista de BTV- con su humor todoterreno la humorista Connie Ballarini, quien viene de girar por Europa "Las Chicas de la Culpa", y el músico Emanero, uno de los mas destacados referentes de la nueva música urbana.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados