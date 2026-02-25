Gran Hermano Generación Dorada: internaron a Divina Gloria

Santiago del Moro compartió en sus historias de Instagram detalles sobre lo que ocurrirá con Divina Gloria. “AVISO IMPORTANTE. Será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores. Obviamente se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones”, explicó.

image

El traslado de Divina Gloria generó sorpresa entre los seguidores del programa, en especial en un día tan particular como este miércoles, cuando se realizará la primera gala de nominación del certamen.

Divina Gloria ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada este lunes 23 de febrero, junto a 17 compañeros, a los que el martes se le sumaron 10 más.

En su presentación, la actriz de extensa trayectoria afirmó que en la casa busca entretener y limpiar, y brindó el dato de que “es muy buena lustrando cosas doradas”. Además, la artista declaró: “Entrar en Gran Hermano es lo que me faltaba hacer, una porno y un Gran Hermano”.

Embed

Polifacética artista

Divina Gloria tiene una larga trayectoria y se recuerda por su participación en el programa de Alberto Olmedo y por un hit que grabó en los ’80.

El verdadero nombre de la artista es Martha Gloria Goldsztern. Adoptó su seudónimo artístico en sus comienzos, cuando empezó a hacerse un lugar en el circuito del under y Parakultural.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera, Divina Gloria se destacó por su capacidad para transitar con total naturalidad entre la comedia pícara y la contracultura del rock y el pop.

Embed

Su carrera discográfica se inició en 1985, con el lanzamiento de “Desnudita es mejor”. La canción que le dio nombre al disco fue un hit en aquellos días.

Fue la figura clave que le dio el salto definitivo a la masividad en la televisión. Se consagró popularmente como una "Chica Olmedo" al brillar junto al capocómico en el exitoso ciclo No toca botón durante los ‘80.