Revelan de dónde pudo venir la amenaza de bomba a Lali Espósito

"No queremos que esa negra p... kirchnerista actúe, de ustedes depende que no salga gente lastimada", decía el audio de llamada telefónica que escuchó la propia Lali, antes de subirse al escenario en la provincia de San Juan. Y aunque el show fue demorado durante 2 horas, finalmente se concretó para el gran pública que quería verla sobre las tablas.

"Nosotros lo vivimos con tranquilidad, nos quedamos esperando que nos den información, confiando en que la seguridad hiciera lo que tenía que hacer. Me preguntaron si me quería ir y dije que no, que me tenía que quedar esperando como la gente que fue a ver el show", dijo Espósito, en diálogo con SQP, horas después de lo sucedido.

La jurado de La Voz Argentina- en el prime time de Telefe- destacó sobre su decisión de, tras la intervención de bomberos, un escuadrón antibombas, ambulancias y patrulleros, realizar el recital: "No sé si decir si me sentía segura, pero sí acompañada. Tenía ganas de brindar el show que fui a dar a San Juan y la gente me devolvió eso. El equipo y yo estábamos muy manijas, entonces lo hicimos con mucho amor".

EL DETRÁS DE LA AMENAZA DE BOMBA

"La investigación la tiene un fiscal, Alejandro Mattar, de la Unidad de Investigación de delitos especiales de San Juan que, rápidamente dieron intervención a detectives que conocen... El teléfono fue rápidamente identificado, un 011, es del Area Metropilitana, de acá. Pero donde se activó el teléfono es en la zona de El marquesado, en San Juan", reconstruyó Pablo Kablan, al aire de A la Barbarossa, el programa de Georgina Barbarossa.

"Con un dato... Se utilizó un teléfono que no tiene activada la geolocalización. Quien hizo eso, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Es un tel de Buenos Aires que lo sacó de acá y lo usó en la propia provincia de San Juan", amplió el periodista especialista en casos policiales.