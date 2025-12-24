El posteo del hijo de Christian Petersen que llamó la atención en Instagram

Mientras Christian Petersen permanece internado y la familia mantiene hermetismo, su hijo mayor, Hans Petersen, reapareció en redes con una imagen que llamó la atención.
La internación de Christian Petersen mantiene en vilo a su entorno y al público desde que se conoció que el chef debió ser asistido tras descompensarse durante una excursión al volcán Lanín, en San Martín de los Andes. Su estado de salud no fue detallado y la familia eligió no brindar información oficial hasta el momento.
En ese marco, quien rompió el silencio fue Hans Petersen, hijo mayor del cocinero. El joven, de 26 años, publicó una historia en su cuenta de Instagram, sin palabras ni aclaraciones, lo que generó múltiples interpretaciones entre seguidores y usuarios atentos a la situación.
La imagen muestra una selfie frente al espejo, con un filtro visual equilibrado y un emoji de una planta verde ubicado sobre sus manos. Para muchos, ese símbolo remite a la vida, al crecimiento y a la esperanza, aunque no hubo confirmación ni mensaje explícito por parte del protagonista.
La historia fue musicalizada con Follow God, una canción de Kanye West, cuya letra incluye referencias a la fe y a la búsqueda espiritual. El recurso reforzó un clima íntimo y personal, en sintonía con el delicado momento que atraviesa la familia.
Mientras tanto, el foco sigue puesto en la evolución del chef, internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo, institución que tampoco difundió partes médicos públicos.
En paralelo, la Asociación de Guías de Montaña difundió un comunicado donde explicó lo ocurrido durante la travesía al volcán Lanín. Allí señalaron que Christian Petersen mostró un cambio de comportamiento durante la madrugada, lo que derivó en la decisión de iniciar el descenso y dar aviso a Parques Nacionales.
Según el texto, más tarde fue necesaria la intervención de Gendarmería, luego de una actitud considerada inapropiada hacia integrantes del equipo. La situación continúa bajo análisis y no hubo declaraciones del chef ni de su familia al respecto.
comentar