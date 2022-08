Cristian Castro explicó porqué tuvo que irse del país

En una nota brindada a “Nuestra Tarde” (TN) el cantante que vivió en Estados Unidos explicó lo que le pasó: "Me mudé a la Argentina, pero me asaltaron un poquito".

"Mi corazón es siempre de la Argentina. Ustedes saben que siempre estoy integrado y agradecido, pero lamentablemente me pasó eso y lo tomé de la mejor manera", agregó.

El periodista Federico “Dexter” Wiemeyer le preguntó dónde lo habían asaltado, y Castro, de 47 años, detalló: "Se metieron en la casa". "No lo hice público porque no soy dramático", aclaró.

En la nota, el jurado de Canta Conmigo Ahora explicó: "Me fui a Uruguay para no molestar y ahora estoy viviendo en Punta del Este". Y para descomprimir un poco situación soltó: "Los invito cuando quieran a un asadito, porque ya sé hacer asadito, te hago tripa, te hago lo que quieras…".

Durante la primera semana de agosto, el hijo de Verónica Castro viajó a México para un show en Cuernavaca, donde fue entrevistado por varios medios de comunicación a los que les contó que dejó su país luego de sufrir varios asaltos.

"Me salí en el 94 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche y luego se metieron a mi casa ocho chavos, ¿por qué más me voy a ir?, ¿Cómo los voy a dejar? No hombre, este país es lo más lindo del mundo, ustedes no se dan cuenta, pero sí lo es, y yo me doy cuenta desde fuera", declaró a los periodistas el autor de "Azul", "Nunca voy a olvidarte" y tantos otros hits.

"Me robaron mi coche, en otra me quitaron mi reloj, te digo que se metieron a mi casa y bueno, yo sí me asusto", explicó en aquella ocasión.