Cristiano Ronaldo ¿desembarca en Hollywood?

A través de una publicación en su cuenta persona de Instagram, el famoso protagonista de la saga de películas de acción compartió una imagen junto al futbolista del Al-Nassr , de Arabia Saudita, con el texto "Todo el mundo preguntó, si estaría en la mitología Fasy (& Furious)... Tengo que decirte que él es uno real." y dejó una frase que alimentó la expectativa mundial “Escribimos un papel para él”.

Esta publicación llegó en un gran momento para Cristiano Ronaldo que, con sus 40 años y próximo a disputar el Mundial de 2026 con la Selección de Portugal, esta atravesando un gran presente en Al-Nassr,

El delantero portugués, que se encuentra en el tramo final de su carrera profesional, ha comenzado a explorar nuevos horizontes fuera del fútbol y aún falta definir si el calendario deportivo le permitiría sumarse al rodaje a "Rápidos y Furiosos X, segunda parte" (Fast & Furious X, part 2) -se especula que sería la última entrega de la popular franquicia- y tendría fecha de estreno en abril del 2027,

La posible incorporación de Cristiano Ronaldo se alinea con la tradición de la exitosa saga cinematográfica de sumar figuras del deporte y la música en participaciones especiales, y particularmente en el año en que se disputará el Mundial de Futbol en el que los Estados Unidos será una de las sedes, junto a México y Canadá

Si bien Vin Diesel dejó en claro su admiración por el astro futbolístico y desearía contar con él en la película, su participación en la nueva entrega "Rápido y Furiosos X" aún no ha sido confirmada.