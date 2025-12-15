Las mejores películas navideñas que no te podés perder

Uno de los títulos más emblemáticos -sin dudas- es "Mi pobre angelito" el filme de 1990 protagonizado por Macaulay Culkin, que se encuentra disponible en Disney+, una comedia que marcó a toda una generación y que aún hoy mantiene intacto su atractivo.

En la misma línea de clásicos se encuentra la irónica película dirigida por Frank Capra -de 1947- "¡Qué bello es vivir!", un filme ejemplar que resume como ninguna otra, el espíritu navideño a través de valores como la solidaridad, la comunidad y la importancia de los pequeños gestos.

Pero la Navidad también encontró su lugar en el cine de acción en 1988, con la inolvidable "Duro de matar", protagonizada por Bruce Willis. Ambientada en la fiesta empresarial de Nochebuena, en le irónico edificio el Nakatomi Plaza, este filme se convirtió en una elección obligada para estas fechas, demostrando que el espíritu navideño puede convivir con la adrenalina y el suspenso.

Las mejores 10 películas navideñas