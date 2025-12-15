Las mejores películas navideñas que no te podés perder

En diciembre llega la Navidad y con ella, la televisión y las plataformas se convierten en el refugio de las mejores producciones para ver en esta época tan especial.
Como todos los años, con la llegada del mes de diciembre, las clásicas películas navideñas vuelven a invadir la televisión y las plataformas de streaming.
Uno de los títulos más emblemáticos -sin dudas- es "Mi pobre angelito" el filme de 1990 protagonizado por Macaulay Culkin, que se encuentra disponible en Disney+, una comedia que marcó a toda una generación y que aún hoy mantiene intacto su atractivo.
En la misma línea de clásicos se encuentra la irónica película dirigida por Frank Capra -de 1947- "¡Qué bello es vivir!", un filme ejemplar que resume como ninguna otra, el espíritu navideño a través de valores como la solidaridad, la comunidad y la importancia de los pequeños gestos.
Pero la Navidad también encontró su lugar en el cine de acción en 1988, con la inolvidable "Duro de matar", protagonizada por Bruce Willis. Ambientada en la fiesta empresarial de Nochebuena, en le irónico edificio el Nakatomi Plaza, este filme se convirtió en una elección obligada para estas fechas, demostrando que el espíritu navideño puede convivir con la adrenalina y el suspenso.
Mi pobre angelito (Home Alone, 1990): clásico absoluto de Navidad con Macaulay Culkin,. Humor familiar, nostalgia noventosa y una historia simple que funciona siempre. Kevin vs. los ladrones ya es parte del ADN navideño. Actualmente se la puede ver en Disney+.
Duro de matar (Die Hard, 1988): clásica película de acción con Bruce Willis que transcurre íntegramente en la fiesta de Nochebuena en edificio el Nakatomi Plaza. También se la puede ver en Disney+.
El Grinch (How the Grinch Stole Christmas, 2000): basada en el clásico dibujo de Dr. Seuss, El Grinch -personaje encarnado por Jim Carrey- aborda el costado menos idealizado de las fiestas: la soledad, el rechazo y el consumismo excesivo. Se puede ver en Netflix.
El Descanso (The Holiday, 2006) protagonizada por Kate Whinslet y Cameron Díaz, un film lleno de romance y paisajes invernales, perfecta para disfrutar de una Navidad tranquila, llena de amor y melancolía. Se puede ver en Netflix o Prime Video.
El expreso polar (The Polar Express, 2004): película animada con captura de movimiento, con la voz de Tom Hanks, hace eje en un mensaje sobre creer. Una gran experiencia navideña clásica, sobre todo para chicos. Se puede ver en HBO Max o Prime Video.
El extraño mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas, 1994): filme realizado con en stop-motion en una Navidad distinta, con estética única y unos cuadros musicales inolvidable. Ideal para salir del molde tradicional de las Navidades. Se puede ver en Disney+.
Realmente amor (Love Actually, 2003): película que cuenta varias historias cruzadas, con emociones permanentes y una banda sonora icónica. Resume el espíritu navideño desde distintos puntos de vista. Se puede ver en Prime Video.
Elf, el duende (Elf, 2003): con un Will Ferrell en su versión más entrañable. Comedia pura, inocente y muy navideña, ideal para ver en familia. Se puede ver en HBO Max.
La Leyenda de Klaus (Klaus, 2019): es una joya moderna de la animación norteamericana, con una historia emotiva y una reinvención inteligente del mito de Papá Noel. Se puede ver en Netflix.
Cuento de Navidad - Los fantasmas de Scrooge (A Christmas Carol, versión animada 2009): Dickens en estado puro, con la voz de JIm Carrey. Redención, espíritu navideño y reflexión. La versión animada suma impacto visual. Se puede ver en Disney+.
