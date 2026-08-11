Miguel Mateos anunció "Los Tres Reinos", su primera ópera rock

Sobre el origen y el sentido de la obra, Miguel Mateos explicó "Los Tres Reinos" es una maravillosa parábola en el tiempo. Un portal entre ese pasado y este presente. Un relato sobre el abuso de poder y la concentración de la riqueza. También es música palpitante y una poesía feroz, en busca de una identidad que fue prohibida, saqueada y despreciada, y de volver al camino de las claves secretas y el redescubrimiento de una América posible".