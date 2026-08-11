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Miguel Mateos anunció "Los Tres Reinos", su primera ópera rock

Es la primera obra conceptual del músico argentino y narra la historia de tres mundos: Europa, el Valle de la Aurora y la Tierra de la Luz; a través de un relato épico de lucha y resistencia.

"Los Tres Reinos" es una obra escrita, compuesta y producida enteramente por el reconocido músico argentino Miguel Mateos, que tendrá su estreno mundial el sábado 21 de noviembre, a las 20:30, en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA).

"Los Tres Reinos" propone una versión épica y distópica de la conquista de América, una ópera rock compuesta y producida por Miguel Mateos, que cuenta la historia de un invasor que llega con acero, pólvora y promesas falsas a tierras que en aquel entonces no tenían el nombre que tienen hoy; y la de un continente que supo resistir. Es un relato sobre el abuso de poder y también, en el centro de todo, una historia de amor.

La obra contará con la participación de la actriz Cristina Banegas en el rol de narradora, estará protagonizada por Miguel Mateos, Antonella Cirillo y Federico Salles. Se tratará canciones completamente nuevas y estará apoyada musicalmente por la banda estable de esta leyenda del rock nacional, un coro y una orquesta en vivo de más de 30 músicos dirigida por el maestro Edgar Ferrer.

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Sobre el origen y el sentido de la obra, Miguel Mateos explicó "Los Tres Reinos" es una maravillosa parábola en el tiempo. Un portal entre ese pasado y este presente. Un relato sobre el abuso de poder y la concentración de la riqueza. También es música palpitante y una poesía feroz, en busca de una identidad que fue prohibida, saqueada y despreciada, y de volver al camino de las claves secretas y el redescubrimiento de una América posible".

Los personajes

  • Maia, Reina del Valle de la Aurora, al norte de América. Bella y noble, representa la riqueza, la mística y la magia del Nuevo Mundo: un reino de cultura, conocimiento y una vida en absoluta armonía con la tierra.
  • Amauta, Monarca de la Tierra de la Luz, al sur de América. Poderoso, sabio y fuerte, liderará a su reino en la lucha por su supervivencia.
  • El Capitán, ambicioso y aventurero explorador proveniente de Europa, llega a estas nuevas tierras, llenas de tesoros y de una vida completamente distinta a todo lo que él conocía.
  • Quetzal, un ser divino, que toma la forma de serpiente emplumada, pájaro o humano. Es quien alerta a Maia y Amauta sobre las verdaderas intenciones del invasor.

"Los Tres Reinos" tendrá su estreno mundial el sábado 21 de noviembre, a las 20:30 hs, en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA) .

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