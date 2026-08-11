Nicki Nicole confesó la razón por la que estuvo un año alejada de la música

El posteo de Nicky Nicole, en redes sociales, sobre el motivo de su alejamiento de la música.

LO QUE SE VIENE PARA NICKI

“Gracias por estar y tener paciencia, les juro que lo valdrá. Estoy trabajando mucho en darles una pieza artística con un gran mensaje Gracias por la espera y el apoyo incondicional", compartió, Nicki, en la misma publicación, con una esperanza lantente dedicada a todos aquellos que eligen consumir su música.

En un contexto social donde el bienestar emocional de los artistas empieza a ocupar un lugar central a partir de los dichos públicos de Tini Stoessel revelando sus dolencias emocionales (habló de problemas de salud mental), de un Ricky Martín también exponiendo su malestar emocional desde los escenarios, el breck laboral de Nicki se suma a la conversación sobre la importancia de los tiempos propios, la autenticidad y el derecho a reinventarse.