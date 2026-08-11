Nicki Nicole confesó la razón por la que estuvo un año alejada de la música

La cantante reveló la causa por la que se mantuvo alejada de nuevos lanzamientos artísticos. "Convivía con una pelea interna entre mi ego y mis miedos".
Nicki Nicole no sólo es un fenómeno de la música actual sino que logró algo que pocos artistas consiguen: mantenerse en el podio de los tres más escuchados, sin haber lanzando canciones al mercado de su autoría, en el último año. Y la explicación de su alejamiento artístico tiene que ver, nada más ni nada menos, que con una decisión absolutamente personal.
"Nunca me había tomado una pausa creativa en toda mi carrera y al elegir escuchar mi intuición obviamente convivía con una pelea interna entre mi ego y mis miedos", se sinceró Nicki, en un posteo que, con total honestidad sobre las sensaciones vividas y atravesadas, decidió compartir en sus redes sociales.
“Qué hermoso es confiar en uno mismo y darse cuenta de que vas por el buen camino cuando la vida te regala estas hermosas señales de apoyo y amor ", agregó, Nicole, en la misma publicación, en un mensaje dirigido a sus miles y miles de seguidores. Y, claro, el posteo de la cantante en redes, tiene un trasfondo que a ella también le llega a lo más profundo de su corazón.
“A pesar de no lanzar música propia desde hace más de un año, Nicki Nicole supera nuevamente los 14M de Oyentes Mensuales en Spotify. Se mantiene como la 3º argentina con mayor número”, se conoció, en términos números, sobre la realidad que acompaña la carrera de la artista, a pensar de su pausa creativa.
“Gracias por estar y tener paciencia, les juro que lo valdrá. Estoy trabajando mucho en darles una pieza artística con un gran mensaje Gracias por la espera y el apoyo incondicional", compartió, Nicki, en la misma publicación, con una esperanza lantente dedicada a todos aquellos que eligen consumir su música.
En un contexto social donde el bienestar emocional de los artistas empieza a ocupar un lugar central a partir de los dichos públicos de Tini Stoessel revelando sus dolencias emocionales (habló de problemas de salud mental), de un Ricky Martín también exponiendo su malestar emocional desde los escenarios, el breck laboral de Nicki se suma a la conversación sobre la importancia de los tiempos propios, la autenticidad y el derecho a reinventarse.
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