¿Quién es la integrante del programa de Andy Kunetzoff que anunció su embarazo?

CANDE SERÁ MAMÁ

"Ya tenemos definido el nombre, que será cortito, porque los apellidos son largos... El padre opinó muchísimo sobre el nombre. Porque a mí me gustaban todos los que son más excéntricos, y a él. De varón, yo quería Alexander y no le gustó. De mujer, quería Anhia, y tampoco le gustó", contó, Cande.

"Me acuerdo perfectamente el día que quedé embarazada. Bien patriota, el 25 de mayo. Tengo antojos de muchas cosas saladas, nada dulces. Estoy muy contenta porque lo deseaba. Siempre pensé que el trabajo primaba en la vida, y te das cuenta que no. Me da un poco de miedo perder mi individualidad, y la voy a perder. Y me da miedo, tal vez, no saber educar o transmitir los valores que quiero", se sinceró, Molfese.