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¿Quién es la integrante del programa de Andy Kunetzoff que anunció su embarazo?

Cande Molfese anunció su primer embarazo en el programa de radio del conductor. La actriz no quería ser madre pero su historia de amor, le cambió los ideales.

En Perros de la calle, el histórico programa de Andy kunetzoff anunciaron que una de sus integrantes está en la "dulce espera". Es Cande Molfese, actriz que la vimos crecer con sus trabajos en tevé e influencer, quien atravesó sus tres meses de gestación y, para principios del 2027, se convierta en madre, por primera vez.

"Ya sé el sexo pero todavía no lo voy a revelar... Igual, no voy a hacer una fiesta de revelación de sexo. Incluso, ya tengo la fecha del parto, para el catorce de febrero, el Día de los enamorados. Mi padre se vendrá de México todo febrero, para acompañarme", compartió Cande, al aire del programa de Urbana Playa.

"Muy loco pensar que, durante muchos años de mi vida, los que me conocen lo saben, estaban muy cerrada a la maternidad. Y como, de repente, crecer y tener a la persona para hacerlo, a uno le cambia un poco la visión. Yo tenía la sensación de que no quería perder mi individualidad, perderme a mí...".

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"Pero llega un momento en que las ganas te empiezan a suceder... Mi última copa de vino, por suerte, me la tomé en Barcelona, por suerte, antes de enterarme que estaba embarazada. No creo que lo bautice pero si va a tener madrina, mi hermana. Una de mis hermanas me dijo que no quería porque ya tiene muchas responsabilidades", compartió, Molfese, al aire.

CANDE SERÁ MAMÁ

"Ya tenemos definido el nombre, que será cortito, porque los apellidos son largos... El padre opinó muchísimo sobre el nombre. Porque a mí me gustaban todos los que son más excéntricos, y a él. De varón, yo quería Alexander y no le gustó. De mujer, quería Anhia, y tampoco le gustó", contó, Cande.

"Me acuerdo perfectamente el día que quedé embarazada. Bien patriota, el 25 de mayo. Tengo antojos de muchas cosas saladas, nada dulces. Estoy muy contenta porque lo deseaba. Siempre pensé que el trabajo primaba en la vida, y te das cuenta que no. Me da un poco de miedo perder mi individualidad, y la voy a perder. Y me da miedo, tal vez, no saber educar o transmitir los valores que quiero", se sinceró, Molfese.

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