Se conocieron quienes son los famosos que fueron convocados para MasterChef Celebrity

MÁS POSIBLOES PARTICIPANTES

L-Gante, ex pareja de Wanda, quien supo coquetear con la idea de ser parte del programa en la emisión pasada, esta vez podría ser parte de la nueva edición y desde el principio. Tanto a Elían Valenzuela como a la conductora, les gusta la idea de compartir el show televisivo juntos. Y las negociaciones también están avanzadas, según la data que ofreció Yanina.

"Y otra que está casi como Juli Poggio, que ya arregló todo el sueldo, condiciones, pero que todavía no puso el gancho, pero ya está, la señora Edith Hermida", contó, Latorre. Y, fue Angel de Brito quien, por su parte, reveló que Nara quiere tener entre sus ollas y cocinas a Laura Ubfal, una de las periodistas de espectáculos más polémicas de los últimos tiempos.