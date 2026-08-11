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Se conocieron quienes son los famosos que fueron convocados para MasterChef Celebrity

 - Por Noelia Santone

Desde cantantes hasta influencer, pasando por periodistas de chimentos y de deportes, incluye el listado de nombres que serían parte de la nueva edición.

Se conocieron los posibles nombres que incluye la lista de los convocados -algunos ya confirmados- para lo que será la nueva edición de MasterChef Celebrity, con Wanda Nara a la cabeza. Hay variedad entre periodistas, influencer y cantantes. "Dalma Maradona está coqueteando pero tiene un tema de fechas...".

"Ellos llaman en MasterChef cerrado al que firmó. La única real, pero real, que está cerrada es Juli Poggio", comenzó a contar, Yanina Latorre, al aire de SQP, su programa en las tardes noches de América. "Segunda, que acá lo hablaron los chicos cuando yo no estaba, La Tora (ex participante de Gran Hermano, actualmente en La noche de los ex) está avanzadísima".

"Pablito Giralt -relator de fútbol de los partidos de la Selección Argentina, para la transmisión oficial que hizo Telefe- está muy avanzado. Otra que buscaron es a Dalma Maradona...", adelantó, la conductora, sobre el que sería uno de los nombres más fuertes de la nueva edición, de la competencia culinaria, que volverá a ocupar el horario nocturno.

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"A Dalma Maradona no le gusta cocinar, empezó a tomar clases en lo de Jordana... Está coqueteando con el tema, pero tiene un tema de fechas. Para el inicio de Masterchef, ella no estaría y podría sumarse después, cosa que a la producción de Masterchef no le encanta", compartió, Yanina, al aire, sobre el posible impedimento que haya para que avance las negociaciones con la hija de Claudia Villafañe y Diego.

MÁS POSIBLOES PARTICIPANTES

L-Gante, ex pareja de Wanda, quien supo coquetear con la idea de ser parte del programa en la emisión pasada, esta vez podría ser parte de la nueva edición y desde el principio. Tanto a Elían Valenzuela como a la conductora, les gusta la idea de compartir el show televisivo juntos. Y las negociaciones también están avanzadas, según la data que ofreció Yanina.

"Y otra que está casi como Juli Poggio, que ya arregló todo el sueldo, condiciones, pero que todavía no puso el gancho, pero ya está, la señora Edith Hermida", contó, Latorre. Y, fue Angel de Brito quien, por su parte, reveló que Nara quiere tener entre sus ollas y cocinas a Laura Ubfal, una de las periodistas de espectáculos más polémicas de los últimos tiempos.

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